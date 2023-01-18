إتيكيت ترتيب السفرة الرسمية و"العادية"

القواعد الخاصة بإتيكيت ترتيب السفرة، في الدعوات الرسمية، و"العادية" الخاصة بالعائلة، موضحة في الآتي، في معلومات مستمدة من خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية دعاء بيرو.

الأكسسوار المرغوب يضاف إلى طاولة الطعام، من دون أن يحجب الرؤية، ويعيق التواصل بين الجالسين

من الممكن الاستعانة بمفرش السفرة ذي اللون المنسجم مع الأطباق.

تضاف الورود أو الشموع أو أي أكسسوارات مرغوبة إلى المائدة، من دون أن تحجب الرؤية، وتعيق التواصل بين الجالسين.

توضع قاعدة للأطباق مناسبة، بصورة ترتب الأطباق فوق بعضها البعض عليها، فيكون الأكبر حجمًا هو الخاص بصنف الطعام الرئيس، يعلوه طبق السلطة، فطبق الحساء. لكن، لا يصح بزيادة عدد الأطباق الموزعة فوق بعضها البعض عن ثلاثة أطباق لكل فرد. تقدم صنوف الطعام المالحة وحدها، وكذا الأمر للصنوف الحلوة. للخبز طبق خاص به، يوضع جانبًا.

تقدم المناديل مطوية، مع أهمية اختيار ألوانها متناسبة مع السفرة.

يمكن الاكتفاء بوضع شوكة وملعقة وسكين واحد، للجالس إلى المائدة، إذا كانت العزومة غير رسمية. أمّا إذا كانت العزومة رسمية، فمن الضروري وضع ثلاث شوك وثلاث سكاكين (كبيرة للطعام ومتوسطة للسلطة وصغيرة للحلويات) وملعقتين (كبيرة للشوربة، وصغيرة للشاي أو القهوة).

من الممكن الاكتفاء بوضع شوكة وسكين واحد، للجالس إلى المائدة، إذا كانت العزومة غير رسمية

يتبع الترتيب الآتي، لأدوات الطعام: إلى يمين الطبق، يوضع السكين على أن تكون شفرته باتجاه الطبق، وأمامه ملعقة الحلويات. أمّا إلى يمين السكين، توضع ملعقة الشوربة. وإلى يسار الطبق، توضع شوكة الطعام الرئيس وإلى يسارها شوكة السلطة. أمّا إذا كانت العزومة غير رسمية، من الممكن الاكتفاء بوضع سكين إلى يمين الطبق وشوكة إلى يساره، مع توزيع الأكواب إلى يمين الطبق أعلى السكين.

تتعدد الكؤوس؛ فهناك كأس للماء وثان للعصير وثالث للشاي.

من المهم توزيع زجاجات التوابل والمملحة والمبهرة على المائدة.



طريقة ترتيب مائدة الحلويات

1 يوضع الحليب إلى جانب فنجان القهوة.

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2 توزع برطمانات صغيرة من القهوة على المائدة بحيث يمكن أخذها من قبل الضيوف كتذكار من العزومة.

3 توزع الحلويات على امتداد السفرة، بحيث يحتوي كل طبق على قطعة واحدة من كل صنف من مجموعة الحلويات المقدمة مع القهوة، كما أنه يفضل أن تكون الحلويات، صغيرة الحجم.

4 إذا كثر عدد الضيوف، من الممكن وضع طاولتين: واحدة لإبريق القهوة والسكر والحليب، وأخرى للحلويات، مع تسهيل الحركة بينهما.

5 تزيّن سفرة الحلويات، بالزهور الطبيعية أو المجففة أو الشموع.

دعاء بيرو، خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية دعاء بيرو

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