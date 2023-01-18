طرق سهلة للتخلص من دهون البطن.. بينها النوم جيدا وتناول الطعام الصحي

القاهرة - سمر حسين - صحة

تسبب الدهون الزائدة في الجسم العديد من المشاكل، خاصة في منطقة البطن التي لا تؤدي إلى مشاكل صحية فحسب، ولكن صعوبات أخرى في ارتداء ملابس متناسقة، وقد يرغب البعض في معرفة طرق سهلة للتخلص من دهون البطن دون الحاجة إلى الذهاب لطبيب تخسيس، وهو ما سنعرضه في السطور التالية.

تتعدد الطرق السهلة للتخلص من دهون البطن، والتي نستعرضها في السطور الآتية، حسب ما ذكرها مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها «cdc».

طرق سهلة للتخلص من دهون البطن

وهناك طرق سهلة للتخلص من دهون البطن، عند اتباعها يمكن القضاء على هذه المشكلة بصورة نهائية مع مرور الوقت، والتي من أبرزها:

1- ممارسة النشاط البدني

تساهم ممارسة النشاط البدني في شعور الشخص بالتحسن، خاصة مع النوم والقيام بالمهام اليومية، إلى جانب أنه يساعد في التخلص من دهون البطن بشكل ملحوظ مع الانتظام عليه، إذ ينصح الخبراء بضرورة ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل بشكل يومي.

2- تناول الطعام الصحي

يتم تحديد النظام الصحي للشخص، من خلال قياس وزنه والتعرف على حالته الصحية، وما إن كان يعاني من أي مشكلات صحية أم لا، ومن ثم يبدأ في تناول المواد الغذائية المناسبة له، والتي يعتمد أغلبها على الخضروات والفواكه والبروتينات، كما أنها تقلل من تراكم الدهون على البطن.

3- تجنب تناول الوجبات الجاهزة

تعد الوجبات السريعة والجاهزة واحدة من المواد الغذائية التي تسبب تراكم الدهون على البطن بقوة، لذلك يجب الحد منها أو الابتعاد عن تناولها نهائيًا.

4- لا تدع نفسك تشعر بالجوع الشديد

لا يفضل أن تترك نفسك حتى تشعر بالجوع الشديد، وذلك لأنه في هذه الحالة قد تقوم بالتهام العديد من الوجبات غير الصحية.

5- النوم بشكل منتظم

ومن بين الطرق السهلة للتخلص من دهون البطن، هي محاولة تنظيم فترات النوم، والخضوع له على مدار 6 إلى 8 ساعات بشكل يومي.