الامارات | البريطاني نوريس سائق ماكلارين يكشف عن معاناته من المشاكل النفسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال السائق البريطاني لاندو نوريس، إنه أنقذ العديد من الأرواح بمعالجته لمشاكله النفسية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن سائق فريق ماكلارين البالغ من العمر 23 عامًا، يستعد للمنافسة في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 للموسم الخامس، ويعتبر من أبرز النجوم.

وتحدث نوريس عن ضغوطات الشهرة والأضواء، حيث كشف العام الماضي عن الجانب المظلم من الشهرة، قائلًا إنه كان هدفًا لتهديدات بالقتل.

وأضاف في حديث مع "جي كيو هايب": "لقد كان اختيارًا شخصيًا (التحدث عن مشاكل الصحة النفسية) لأنني عانيت ما بين عامي 2019 و2020".

وتابع : "لم أكن قادرًا على التعامل مع ذلك، لقد احتفظت بكل ما أشعر به داخلي وكان ذلك يؤلمني كثيرًا وتأثرت ثقتي بنفسي، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها".

وتابع نوريس: "لقد شككت بنفسي، هل أن جيد بشكل كاف لكي أكون في فورمولا-1؟، هل يمكنني العودة مما أمر به".

وأوضح: "لا يمكنك أن تجعل الجميع سعداء، هناك أشخاص يدعمونك وهناك أشخاص لا يفعلون ذلك، لكنني أعلم أنني أفعل كل ما بوسعي".

وقال نوريس: "القليل من الناس قالوا إنني أنقذت حياتهم، هذا شيء يؤثر فيك بقوة".