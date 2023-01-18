إطلالات عصرية وشبابية استوحيها من تايلور سويفت

تظل النجمة والمغنية تايلور سويفت أيقونة تعكس كل ماهو جديد في أحدث صيحات الموضة؛ ولأنها قريبة من الصبايا بأعمارهن تشاركهن من خلال الأنستغرام الخاص بها إطلالالتها وتظهر غالباً بإطلالات ناعمة وبسيطة وأنيقة؛ سواء على السجادة الحمراء أو مهرجانات السينما؛ واتسمت هذه الإطلالات بالأناقة الفاخرة وبلمسة من العصرية، وهي التي أدخلتها قائمة النجمات الأكثر أناقة لعدد كبير من المرات .

وفي السطور التالية جمعنا لكّن 3 أجمل إطلالات عصرية وشبابية من وحي النجمة تايلور سويفت لتستوحي من خلالها الإطلالة المناسبة لكِ.



تايلور سويفت بإطلالة شبابية جذابة



لفتتنا هذه الإطلالة من تايلور سويفت؛ حيث ارتدت جاكيت شبابي باللون الأبيض مُطبع بأشكال ملونة وقلب ملون وصمم بأكمام طويلة؛ وصمم الجاكيت من الخلف باسم Taylor Swift باللون الأسود ونسقت معه سروال ميتاليك فضي لامع بقصّة واسعة طويلة.

تايلور سويفت بإطلالة عصرية أنيقة



وفي هذه الإطلالة ارتدت بليزر طويلاً فوق الركبة صُمم بشكل ملون ومُطبع بأشكال مختلفة جاء بأكمام طويلة وياقة عريضة طويلة وأكتاف مرفوعة مع زرار واحد كبير معدني ونسقت معه توب باللون الوردي؛ وانتعلت حذاء بوت طويل من الشامواه باللون الأسود.

تايلور سويفت بجمبسوت عصرية



وفي آخر تصميم ارتدت تايلور سويفت جمبسوت عصرية وأنيقة من قماش الميتاليك اللامع باللون الأسود جاءت بأكمام طويلة وفتحة صدر أمامية مفتوحة وفي المنتصف جرار معدني عند الخصر وصممت بأرجل طويلة ضيقة؛ وانتعلت حذاء باللون الأسود.

قد يهمك أيضا