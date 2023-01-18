مشاجرة زوجية تعطل إقلاع طائرة من مصر إلى السعودية.. تأخرت 45 دقيقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاجرات الأزواج تحدث دائمًا، وقد تتسبب في تعطيل حركة المرور، ولكن اليوم تسببت واحدة منها في تأخر إقلاع طائرة من مصر إلى المملكة العربية السعودية، بعدما تلقت المرأة تهديدًا من رجلها بضربها فور عودتها.

مشاجرة بين مصرية وزوجها السعودي

وبحسب ما ذكرته «الشرق الأوسط» قرر قائد طائرة «فلاي أديل» المتجهة صباح اليوم، الأربعاء، من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية، اضطرارًا لإنزال راكبة مصرية، بعدما تشاجرت مع زوجها الموجود بالسعودية خلال اتصال هاتفي، وتوعدها الزوج بالضرب عندما تصل.

وكشفت مصادر مطلعة من المطار، عما حدث، موضحة أنه أثناء تحرك الطائرة على الممر للإقلاع، فوجئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة المصرية وإصابتها بانهيار، فحاول تهدئتها، وروت له تفاصيل القصة.

قائد الطائرة يستجيب للراكبة

وأوضحت الزوجة، إنه عندما علم الزوج بتحرك الطائرة توعد زوجته بالضرب فور وصولها إلى مطار جدة، وعلى الفور انهارت الراكبة، مطالبة بإلغاء سفرها، واستجاب لها قائد الطائرة.

الجدير بالذكر إن الطائرة استأنفت رحلتها بعد تأخير 45 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي.

وقائع سابقة داخل الطائرات

يذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى التي تحدث داخل الطائرات، ففي أكتوبر 2021 حولت الطائرة التابعة لخطوط طيران American airlines مسارها، بعد أن كانت متجهة من مدينة نيويورك إلى مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، لتهبط في مدينة دنفر عاصمة ولاية كولورادو، وذلك بعدما اعتدى أحد الركاب بالاعتداء على مضيفة الطيران ضربًا.

وفي نوفمبر 2022 حدثت واقعة غريبة، إذ صعد زوجان متسللين بين ركاب طائرة أمريكية، وأحدثا حالة من الشغب والفوضى.

وفي الشهر الماضي، تعرضت مضيفة طيران هندية لموقف محرج في إحدى الرحلات الجوية، وذلك بعد أن دخلت في شجار كبير مع أحد الركاب، بسبب صوته المرتفع وحديثه معها بشكل غير لائق.