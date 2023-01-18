الامارات | برودة القدمين باستمرار.. هل تنذر بمرض ما؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الباطنة بأن برودة الأقدام باستمرار على الرغم من تدفئتهما، أو في ظل ارتفاع درجات الحرارة، تنذر في الغالب بالإصابة باضطرابات سريان الدم مثل مرض الشريان المحيطي، والذي تشمل أعراضه أيضاً خدر الساقين، وضمور وضعف عضلات الساق، وتغلظ أظافر القدم، والعَرج أثناء المشي.

وأضافت الرابطة أن برودة القدمين باستمرار قد ترجع أيضاً إلى القصور الوظيفي للغدة الدرقية، لاسيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى، مثل الوخز والخدر، بالإضافة إلى الشعور العام بالتعب والضعف وقلة التركيز.

لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء برودة القدمين باستمرار والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.