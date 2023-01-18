تحذير من الإفراط في تناول المضادات الحيوية.. استشيروا الطبيب أولا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تساؤلات كثيرة بشأن المضادات الحيوية، ومتى تكون نافعة أو ضارة، إذ يلجأ إليها البعض أثناء الإصابة بالأمراض المختلفة، من أجل تسكين الآلام، وتخفيف حدتها، وربما يستخدمونها دون الرجوع إلى الأطباء، والاستفسار عن مدى مناسبتها لطبيعة الأمراض التي يصابون بها من عدمه.

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه لا يجب الإسراف في تناول المضادات الحيوية، ومحاولة اتباع نظام صحي، يساعد على تقوية المناعة، مع البعد عن التوتر.

أضرار تناول المضادات الحيوية

«ابعدوا عن بلبعة المضادات الحيوية»، رسالة تحذير وجهها بدران، للمواطنين الذين يقدمون على تناول المضادات الحيوية بشكل دائم، مضيفا خلال مداخلة هاتفية في تصريحات تليفزيونية: «يجب إيقاف تناولها بشكل مستمر، دون استشارة طبيب، خاصة في فصل الشتاء».

وكان الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، قد كشف أضرار المضادات الحيوية، وكثرة تناولها دون داعي، خلال إحدى البرامج التلفزيونية، مؤكدا: «يمكنها أن تهاجم جسم الإنسان وتضعف المناعة، بخلاف قدرتها على إعطاء فرصة للميكروبات، التي ربما تسبب الوفاة أيضا».

فوائد المضادات الحيوية

فيما يخص فوائد المضادات الحيوية، قال موافي، إنها يمكن أن تنقذ الأفراد والمرضى من العديد من الأمراض، بخلاف كونها من الأدوية القوية التي تساعد على قتل الجراثيم، لكن لا يجوز تناولها دون استشارة طبية، فهي ربما لا تتناسب مع بعض الأجساد والأعمار، كما أنها متوفرة بأشكال مختلفة في الصيدليات، وتؤخذ عن طريق الفم، وعلى شكل حقن أيضا، خاصة مع الأطفال غير القادرين على بلع الحبوب.