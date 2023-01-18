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قطع ملابس بسيطة لمواجهة تقلب درجات الحرارة.. بتدفي وماتحررش الجسم

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ملابس الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة تارة، واستقرارها تارة أخرى، وفي ظل المعاناة مع تقلبات الجو بين البرودة والميل للدفء، يتعين علينا إعادة ترتيب خزانات الملابس، لتتلائم مع الموضة الشتوية وتذبذب الطقس، وفي الوقت نفسه تحمي الجسم من البرد، وربما تحتاجين إلى شراء ملابس وسترات جديدة، ومع ذلك يمكن تجديد ملابسك القديمة بقطع بسيطة تغير إطلالتك تماما، وتجعلك تبدين مثل خبراء الموضة.

لمسات بسيطة بملابسك تضعك على خط الموضة

يمكنك الحصول على الدفء، خلال فصل الشتاء من الرأس إلى أخمص القدمين، وفي الوقت نفسه تبدو أنيق للغاية، من خلال الاعتماد على بعض القطع، مثل: قفازات الكشمير البسيطة أو المضلعة، وبعض الإكسوارات الأخرى، مثلما ورد بموقع «boldsky» الهندي.

قبعة صغيرة شتوية

قبعة صغيرة شتوية توفر الدفء الذي تحتاجيه، دون الانتقاص من ملابسك ككل، ويمكنك الحفاظ على البساطة، بارتداء قبعة صغيرة محبوكة من الكشمير.

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الأوشحة

يمكنك إضافة وشاح إلى خزانة ملابسك الشتوية، والاختيار بين الألوان المبهجة أو النقوش والتصاميم الرائعة.

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الأحذية

بالإضافة إلى كونها جزءًا لا يتجزأ من اتجاهات أحذية الخريف والشتاء، تعد الأحذية الطويلة واحدة من أكثر الخيارات شيوعًا، إذ يمكن أن يعزز ارتداء الأحذية من المظهر، خاصة عندما يكون الجو باردًا، فإنها ستوفر لك الدفء، وتوفر مظهرا جذابا.

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الفرو

تبقيكي السترة الفرو دافئة، وتحولك إلى مصمم أزياء، إذ يمكنك ارتدائها مع الجينز أو الفساتين.

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قفازات بدون أصابع

الأجواء ليست باردة في معظم أنحاء البلاد، كما هو الحال الآن، لذلك لا تحتاجين إلى ارتداء قفازات كاملة، ولهذا السبب تحظى القفازات بدون أصابع بشعبية كبيرة، كما إنها ستحافظ على دفء أصابعك وتسمح لك باستخدام هاتفك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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