تُعتبر الملكة رانيا العبدالله أيقونة في عالم الموضة الراقية، وتعشق الملكة الأزياء التراثية القيمة، فمثلاً العبايات بنقشات مميزة أو فساتين أنيقة وتنانير جذابة،؛ وفي أغلب الإطلالات لاحظنا أن أزياءها واسعة ومميزة وتليق بها بشكل مميز.نجمع لكن في هذا الألبوم أجمل إطلالات الملكة رانيا باللون الأحمر لتستوحي من خلالها الإطلالة المناسبة لذوقك.

الملكة رانيا بفستان باللون الأحمر

اعتمدت الملكة رانيا في هذه الإطلالة فستاناً طويلاً باللون الأحمر، حيث صُمم بأكمام طويلة وياقة قصيرة وينسدل منه حزام طويل وصُمم الفستان بقصّة واسعة، وجاءت التنورة بتصميم بليسيه واسع وطويل، وزينت خصرها بحزام عريض جلد باللون الأسود مع بروش جذاب من الألماس.

الملكة رانيا بتنورة باللون الأحمر

وفي هذه الإطلالة ارتدت الملكة رانيا تنورة طويلة بتصميم بليسيه باللون الأحمر والأبيض، وجاءت مطبعة بأشكال هندسية، وصممت بقصّة واسعة وخصر مرتفع؛ ونسقت معها بلوزة راقية ساتان باللون الأبيض وانتعلت حذاء باللون الأسود.

الملكة رانيا بمعطف باللون الأحمر

اختارت الملكة رانيا أن تعتمد معطفاً طويلاً باللون الأحمر، حيث صُمم بأكمام طويلة وياقة عريضة طويلة وأزرار كبيرة للإغلاق باللون الأحمر؛ وصُممت التنورة بقصّة واسعة منفوشة ونسقت معه فستاناً باللون الأبيض، وحملت حقيبة يد صغيرة باللون الأسود وانتعلت حذاء باللون الأحمر.

الملكة رانيا ببلوزة باللون الأحمر

اعتمدت الملكة رانيا في هذه الإطلالة الأنيقة بلوزة ساتان باللون الأحمر صُممت بأكمام طويلة واسعة وياقة قصيرة وزرار واحد للإغلاق؛ ونسقت معها سروال قماش باللون الأسود بأرجل واسعة وخصر ضيق مرتفع.

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