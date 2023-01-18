كيف تحافظي على رائحة منزلك منعشة؟.. «السر في بيتك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الحفاظ على رائحة المنزل قوية ومنعشة دائما، أمر تحرص عليه ربات البيوت بصورة مستمرة، حتى يشعر أفراد الأسرة بالراحة والأجواء الهادئة في ظل تواجد روائح جيدة داخل المنزل، فبدلا من شراء المعطرات باهظة الثمن بصورة مستمرة، هناك بعض الخطوات البسيطة التي تساهم في جعل رائحة منزلك طيبة دائمًا.

ووفق ما ذكر موقع my move العالمي، فإنه يمكن جعل رائحة منزلك منعشة دائمة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- تحديد مسببات الرائحة

يجب عليكي دائمًا تحديد مصادر ظهور الروائح المزعجة داخل منزلك، ومن ثم التخلص منها على الفور، إذ أن لانتشارها عدة أسباب أبرزها، تربية حيوان أليف أو انسكاب أي مادة كريهة على الأرض، وغيرهم.

2- الاهتمام بمصادر نشر الهواء

يمكن جعل رائحة منزلك جيدة دائما، بالاهتمام بتشغيل محركات الهواء في المنزل أو التكييفات، مع ضرورة فتح النوافذ ومصادر تجديد الهواء دائما.

3- التخلص من المصادر الغذائية غير المرغوب بها

تعد بقايا الأكلات والمواد الغذائية في بعض الأحيان، مصدرا لانتشار الروائح المزعجة داخل المنزل، لذلك ينبغي عليكي التخلص منها أولا بأول، مع تجنب وضعها في سلة المهملات داخل المنزل لوقت طويل.