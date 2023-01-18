فوائد الجبنة القريش في النظام الغذائي.. «تقوي العظام وتُقلل الوزن»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الجبنة القريش من الأكلات منخفضة السعرات الحرارية، كما إنها غنيّة بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، فهي لا تخضع للمعالجة لتغيير النكهة، ولذلك تعتبر جبنة القريش من أخف أنواع الأجبان التي يمكن تناولها، وإضافتها للعناصر الغذائية مهم، ونقدم لكم من خلال «هُن» فوائد الجبنة القريش لتعتمديها في الغذاء الخاص بكِ.

تحتوي الجبن القريش على مجموعة من العناصر الغذائية، وتختلف الفائدة للجبن القريش وفقًا لمستويات الدهون المستخدمة بها، وفي هذا الإطار يقول عمر ناجي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إنه تتوافر أشكال مختلفة من الجبنة القريش الطبيعية التي يمكن تناولها بمفردها أو إضافة بعض الأطعمة، وفي كلا الحالات تعطي للجسم الفائدة الصحية المثالية.

فوائد الجبن القريش

- تحتوي الجبنة القريش على كميات مناسبة من فيتامين «ب».

- تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.

- مهمة عند ممارسة الرياضة مع اتباع نظام غذائي صحي.

- أفضل أنواع الأجبان وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من البروتينات.

- تعمل على إمداد الجسم بالأحماض الأمينية.

- يؤدي تناول جبنة القريش إلى زيادة الأحماض الأمينية في الدم أثناء الليل.

سعراتها الحرارية قليلة

- من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم للشعور بالشبع وتقليل الشهية.

- بها السعرات الحرارية قليلة وتساهد في فقدان الوزن الزائد.

- تساعد جبنة القريش في مقاومة الأنسولين في الجسم.

- تعتبر الجبنة القريش مصدرًا للفوسفور والبروتين وهي عناصر هامة للحفاظ على صحة الجسم والعظام.

- تساعد على عملية الهضم.

الاعتدال في تناول الجبن

أضاف «ناجي» أن تحتوي الجبنة القريش على نسبة عالية من البروتين، الذي يعمل على الشبع السريع والشهية المنخفضة لفترة زمنية طويلة، وذلك بسبب حمض اللينوليك الذي يعمل على زيادة عملية حرق الدهون في الجسم، ولكن يجب التأكد من تناول الجبنة القريش الخام، ونوه أن الاعتدال في تناول أي نوع من الجبن مهم، لأن زيادة الأملاح في الجسم تؤدي إلى الإصابة بالجفاف.