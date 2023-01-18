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لمسات من البرتقالي في ديكورات حفلات الزفاف بموسم الشتاء.. «يضيف بهجة وتألقا»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

لمسات من البرتقالي في ديكورات حفلات الزفاف بموسم الشتاء

اللون البرتقالي يعد لونا مبهجا، وترغب بعض العرائس في دخوله في إطار ديكورات لحفل الزفاف في الموسم الشتوي، إذ أنه لون سعيد يضيف البهجة إلى كل شيء، كما أنه لون يوحي بالدفء خلال حفل الزفاف، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» في السطور الآتية، أفكارا خاصة باستخدام البرتقالي في ديكورات الأفراح بحسب موقع «arabiaweddings» الخاص بالزفاف.

تداخل اللون البرتقالي مع الألوان

البرتقالي والأرجواني

يكمل اللون البرتقالي والأرجواني بعضهما بشكل رائع، ويظهران بشكل رائع مع الإضاءة المناسبة، ويضيف اللون الأرجواني الأناقة والثراء إلى حفل الزفاف، بينما يضيف اللون البرتقالي المزيد من الشخصية والدفء فهما مزيج جيد معًا.

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البرتقالي والأصفر

امزجي طبقات درجات مختلفة من اللون البرتقالي، مثل البرتقالي اللامع والأصفر فهو يعطي جاذبية ودفئا أكثر.

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البرتقالي ودوار الشمس 

تنسيق الأزهار ذات اللون البرتقالي يزيد ديكورات الأفراح تميّزًا مع دوار الشمس.

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التنسيق بين عناصر الديكور

دخول الإكسسوارات باللون البرتقالي في الأزهار يضيف التألق والبريق، كما أنه يتناسب تمامًا مع الألوان، لذا من الجيد استخدامه لإبراز المناطق والتفاصيل في حفل الزفاف الخاص بك.

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إضافة الهدوء

ينشر اللون البرتقالي الهدوء لأنه مستمد من ألوان الغروب.

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الدعوات باللون البرتقالي

يمد التصميم بالبرتقالي في حفل الزفاف الحفل بالجاذبية، ودعوات حفلات الزفاف برتقالية اللون لافتة.

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تزيين الأطباق باللون البرتقالي

استخدام الأطباق المزينة بأزهار دوار الشمس واللون البرتقالي، للحصول على ديكور أنيق ومتكامل لإضافة لمسات من الدفء والضوء.

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