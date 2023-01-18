أبرز لقطات كريستيانو رونالدو وجورجينا في السعودية.. ملاهي وشوبينج وتمارين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستمتع اللاعب البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو، رفقة صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، وأم أولاده بالتجول في المملكة العربية السعودية، عقب تعاقده مع نادي النصر السعودي، ويحرص على إقامة جولات سياحية داخل العاصمة للاستمتاع بالمناظر المبهرة والمناطق الترفيهية، ولعل من بينها مناطق موسم الرياض، وبين الحين والآخر يشارك الصور التي تجمعه بهم عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تقوم هي الأخرى بإعادة نشرها وتوثيق اللحظات بينهم.

جورجينا ورونالدو في الملاهي

وكان من بين الصور التي شاركها اللاعب البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو، مع صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، وأطفاله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي أعادته الأخيرة أيضا أثناء قضاء وقت ممتع داخل مدينة الملاهي والألعاب مع أطفالهم، وعلقت عليها قائلةً باللغة الإسبانية: «كم جميلة هي مدينة الرياض».

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، أبرز الصور واللقطات التي جمعت بين اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته وأم أطفاله جورجينا، أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية، منذ بداية انتقالهم إليها.

بداية ظهور جورجينا في السعودية

وفي بداية شهر يناير الجاري، وفي وقت مبكر من الصباح كانت وصلت جورجينا رودريجرز إلى الأراضي السعودية مع كريستيانو رونالدو وأطفالهما، وذلك لبدء لعب «الدون» لصالح نادي النصر السعودي، والذي نجح في إبرام صفقة مع اللاعب البرتغالي، حيث تألقت جورجينا بأزياء سوداء وبنطلون جينز، أثناء حضورها حفل تقديم كريستيانو رونالدو باستاد «مرسول بارك» في العاصمة الرياض، والتي أشاد بها الجمهور كونها احترمت الثقافة السعودية خلال ملابسها التي ارتدتها.

شوبينج مع أطفالها

وبعد استقرارها في العاصمة الرياض، كانت شاركت جورجينا رودريجز، صورها وهي تتسوق مع أبنائها داخل مول برج المملكة، وأظهرتها اللقطات الموجودة بالفيديو، وهي ترتدي ملابس رياضية بصحبة أولادها، وعلى الفور بات المقطع يتداول بصورة كبيرة ويعلق الجمهور على إطلالتها التي تبهرهم طوال الوقت.

كف أزرق على مضمار الجري

وكانت نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، صديقة كريستيانو رونالدو، عددا من الصور لها مع أبنائها قبل أيام وذلك خلال أثناء متابعتها لتدريبات كريستيانو رونالدو مع فريقه، عبر «ستورى» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كما نشرت صورة ظهرت خلالها بمفردها على «مضمار الجري» حول الملعب، إلا أن فاجأت الجمهور بوضعها علامة «الكف الأزرق» عليها.