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أجمل إطلالات الجينز.. اختاري استايلك على طريقة النجمات

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

أجمل إطلالات الجينز.. تعلمي ساتيلنج على طريقة النجمات

يُعد الجينز من الأزياء المريحة والجذابة التي يستخدمها كل الأشخاص بدون استثناء، فهو الزي الأشهر على الإطلاق، وأحد أهم القماشات المريحة التي تتميز بشكلها الجميل، وهو أيضًا قطع الأزياء المفضلة لدى النجمات العربيات، فهو قطعة أساسية في خزانتهن، ويمنح إطلالاتهن الراحة وسهولة الحركة، ما يجعلهن يعتمدنه لإطلالاتهن اليومية، لذلك نقدم إليكِ أجمل إطلالات النجمات اللاتي يبرعن في تنسيق الجينز مع إطلالاتهن؛ لتستوحي منهن الأفكار لإطلالاتك القادمة.

درة بالبنطال الجينز

برعت في تنسيق إطلالاتها على نحو جيد مع التيشيرت الأبيض المناسب مع نوع البنطال، فاعتمدت موضة الجينز الممزق ونسقته مع الشنطة بألوان حيوية، ما يمنحها إطلالات جريئة وعصرية، كما تختارها بتصميمات تبرز رشاقتها وقوامها النحيف بشكل مثالي، وتعتمد درة البنطال الجينز مرتفع الخصر، والذي يساعد على إضفاء مظهر الطول والخصر النحيف.

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نوال الزغبي في إطلالة الجينز

لفتت النجمة نوال الزغبي الأنظار بإطلالاتها العصرية، فهي تعتمد إطلالات الجينز بأسلوب بسيط وراقٍ يخلو من المبالغة، فتخطف الأنظار بالتنانير الجينز الطويلة والقميص الفضفاض والبناطيل العصرية.

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إطلالة نسرين طافش

يمكنك اختيار اعتماد إطلالات عصرية بالجينز على خُطى نسرين طافش، التي سجلت إطلالة أنيقة كعادتها بلفستان الملون، الذي نسقته مع الجاكيت الجينز، فهي تجيد تنسيق الجينز بطريقة مثالية.

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نانسي في إطلالة الجينز

أما النجمة نانسي عجرم تجمع إطلالاتها بالجينز بين الأنوثة والعصرية، فقد لفتت الأنظار ببنطالها الجينز الذي نسقته مع القميص الزيتي بأسلوب بسيط، كما تفضل اعتماد الجينز بالخصر المرتفع؛ لأنه يساعد على شد الخصر وإبراز نحافتها.

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إطلالة نجوى كرم

تنسيق جمبسوت جينز من وحي نجوى كرم إذ تحرص النجمة نجوى كرم على تنسيق الإطلالات الجينز بأسلوب بسيط وأنيق في الوقت ذاته، وتعتمد الجمبسوت الجينز لتبرز رشاقتها وقوامها النحيف، كما تنسق أجمل الكنزات بمختلف تصميماتها مع البنطال الجينز، مما يضفي لمسات شبابية على إطلالتها. 

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أنغام بإطلالة جينزية

إطلالة أنغام تميزت بالجينز الملون الذي يضفي شكلًا جديدًا رائعًا على الإطلالة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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