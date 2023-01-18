الامارات | «سيلفي» مع برج العرب وبحر دبي

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «سيلفي» مع برج العرب وبحر دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنا في دبي.. كل الفرص مهيّأة لالتقاط صورة «سيلفي» للزمن، حيث برج العرب الذي يشبه شراع مركب دائم الإبحار، وبجواره منتجع جميرا بيتش المصمّم على شكل موجة، ورمال ناعمة تدعو الأقدام إلى الاستمتاع بما وراءها من مياه فيروزية، وطقس يضفي أجواء سحرية على المشهد خلال «أجمل شتاء في العالم».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App