الامارات | «سيلفي» مع برج العرب وبحر دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنا في دبي.. كل الفرص مهيّأة لالتقاط صورة «سيلفي» للزمن، حيث برج العرب الذي يشبه شراع مركب دائم الإبحار، وبجواره منتجع جميرا بيتش المصمّم على شكل موجة، ورمال ناعمة تدعو الأقدام إلى الاستمتاع بما وراءها من مياه فيروزية، وطقس يضفي أجواء سحرية على المشهد خلال «أجمل شتاء في العالم».