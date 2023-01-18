الامارات | مواهب واعدة تغنّي في «مهرجان التسوق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان دبي للتسوّق عن عودة فعالية «دبي بيتس» التي تتضمن أربع ليالٍ من الحفلات الموسيقية في 19 و20 و26 و27 الجاري في حي دبي للتصميم، إذ تتيح لمحبي الموسيقى فرصة التعرّف إلى عدد من الشباب الواعدين في المنطقة، والذين يتوقع أن يحققوا نجومية كبيرة.

ويمكن لمحبي موسيقى الهيب هوب الاستمتاع بحفل مغنية الراب «جارا» غداً. وسيؤدي «دي جي أصيل» مقطوعات موسيقية تدمج الألحان العربية التقليدية. وتستكمل الليلة بمشاركة نجم الهيب هوب السعودي «بلاكبي».

وسيقدم «دي جي كابو» حفلة في الليلة الثانية من «دبي بيتس». وحقق نجم «أراب تراب» شهرة بفضل الأغاني التي قدّمها في برنامج «مارفل» التلفزيوني «مون نايت». ويشتهر الفنان بأسلوبه المميز في أداء أغاني البوب العربية الكلاسيكية مع موسيقى «التراب» الصاخبة والهيب هوب والإيقاعات الإلكترونية.

وبعد غد، يمكن لمحبي الموسيقى العربية الاستمتاع بأغاني الفنان المصري علي لوكا، المعروف بأغنيته الشهيرة «متخافيش ياما». كما سيشهد الحفل مشاركة الفنان المصري الصاعد «مسلم».

أما في 26 الجاري، فتحيي الإماراتية شما حمدان، حفلاً غنائياً. وسيشارك في الحفل كل من نجم البوب الكويتي بدر الشعيبي والمطرب اللبناني مسلم.

فيما تقدم فنانتا البوب اللبنانيتان فرح شريم ولمى شريف عروضاً فردية في 27 الجاري، وتختتم فعالية «دبي بيتس» بحفل للفنان الأردني حسام السيلاوي.

وتتواصل فعاليات مهرجان دبي للتسوق حتى 29 الجاري، إذ يقدم عروضاً ترفيهية عالمية، وفعاليات مبتكرة وجوائز قيّمة.