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الامارات | 2600 مشارك في السباق الأخضر بدبي

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت النسخة الثانية من السباق الأخضر، الذي نظمته شركة دبي للاستثمار، مشاركة أكثر من 2600 شخص. ويهدف «جرين ران»، الحدث المجتمعي الذي امتد على مسافتي ثلاثة وخمسة كيلومترات من المشي أو الركض من أجل البيئة، إلى تعزيز ونشر رسالة الاستدامة.

وعمد المشاركون من كل الأعمار والقدرات البدنية، بما في ذلك العائلات والطلاب وعشاق المشي والركض والشركات ومناصرو البيئة، إلى تكريس وقتهم الصباحي للركض والمشي من أجل قضية بارزة، إلى جانب المشاركة في العديد من الأنشطة الصديقة للبيئة، التي نُظمت بعد انتهاء السباق الذي نُظّم في 15 الجاري بمجمع دبي للاستثمار.

ومُنح الفائزون الأوائل في كل فئة من فئات السباق جوائز مالية، في حين نال طلاب المدرسة الهندية الثانوية، الجائزة المجتمعية عن «أفضل رسالة خضراء»، وفازت شركة EKHTAAR بجائزة «أفضل رسالة خضراء» عن فئة المؤسسات. ويهدف الحدث السنوي، الذي تنظمه «دبي للاستثمار»، إلى دعم مبادرات دبي الذكية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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