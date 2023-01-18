الامارات | «المنكوس» يعود بموسم ثالث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على مسرح شاطئ الراحة، انطلقت الحلقة المباشرة الأولى من برنامج «المنكو»س في موسمه الثالث، البرنامج الشعري الأول من نوعه والمتخصص بفن «المنكوس» من موروث الشعر النبطي الأصيل، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

الحلقة الأولى حضرها قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، وحشد من محبي فن «المنكوس» من الإمارات وخارجها.

وانطلقت مقابلات المتنافسين مع الشعراء طالب الحديد المري (قطر)، وفهد عبدالله الربيعي المنصوري وراكان عايض الربيعي المنصوري (الإمارات)، وفرج الحميدان المري وعبدالله الجلاب المري ومبارك غانم آل عمار الدوسري (السعودية).

وكانت نتيجة تصويت لجنة التحكيم تأهل المتسابقين عبدالله الجلاب المري، الذي حصل على نتيجة 48، ومبارك غانم آل عمار الدوسري، الذي حصل على 47، أما المتسابقون الأربعة المتبقون فبناء على تصويت الجمهور سيتأهل اثنان منهم للاستمرار في المنافسة، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج «المنكوس».