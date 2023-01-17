الفراولة البيضاء تغزو أسواق أوروبا.. ما سر ارتفاع ثمنها؟

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عادة ما تثير الفاكهة الناردة وغير المألوفة اهتمام الكثير من الأشخاص، ومؤخرًا لفتت الفراولة البيضاء المعروفة بـ«اللؤلؤة البيضاء» أنظار الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وذلك بغرض الفضول في معرفة مذاقها وسر لونها وكذلك ارتفاع سعرها عن نظيرتها الحمراء.

الفراولة البيضاء في أسواق أوروبا

وحسب ما كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الفراولة البيضاء ظهرت في العديد من الأسواق بعدد من دول أوروبا، والتي لاقت إقبالا كبيرا على شراءها، لغرابة لونها على عكس ما هو معتاد عليه في تناول الفراولة حمراء اللون.

ووصف عدد من القائمين على بيع هذا النوع غير المنتشر من الفراولة، رائحتها بأنها تشبه الفانيليا، ومذاقها يشبه الأناناس.

ما هي الفراولة البيضاء؟

تحتوي الفراولة البيضاء على بذور حمراء وسيقان خضراء، لكنها تفتقر إلى اللون الأحمر، أما بالنسبة لسر لونها الأبيض، فيأتي بسبب عدم تحولها للون الأحمر الشائع، بينما يقف نموها عند الثمار البيضاء.

لماذا تعتبر الفراولة البيضاء باهظة الثمن؟

وتعتبر الفراولة البيضاء أكثر صعوبة في النمو من الفراولة الحمراء، إذ إنها تتطلب مزيدًا من الوقت والجهد، بل إن الكثير منها يُزرع بالكامل بعيدا عن أشعة الشمس حتى تظل قريبة من اللون الأبيض النقي قدر الإمكان، وهو ما يسبب ارتفاع سعرها الذي يصل إلى 10 دولارات للحبة الواحدة، أي ما يقدر بنحو 300 جنيه تقريبا.