[تعرفي على أصول فن و قواعد اتيكيت مقابلة أهل العريس

الزواج خطوة أساسية في حياة كل إنسان، لذا فإن أبسط وأصغر التفاصيل المتعلقة به من البداية، ولأن الإتيكيت هو الطريقة الأمثل للتصرف في هذه المواقف الهامة فإننا سنتحدث اليوم عن اتيكيت مقابلة أهل العريس.

اتيكيت مقابلة أهل العريس

في اتيكيت مقابلة العريس وأهله فإن أول بند وقبل استقبال أهله وبطبيعة الحال سيكون هناك موعد للزيارة، فيجب البدء بتحضير المنزل من حيث التنظيف والترتيب والديكور ليكون بأجمل شكل ممكن له أمام الضيوف.

تحضير أدوات الضيافة التي ستستخدم للضيوف والتأكد من نظافتها أيضاً من الأمور الهامة في إتيكيت تقديم الضيافة لأهل العريس.

تجهيز ملابس العروس التي ستقابل فيها أهل العريس قبل الزيارة بيوم على الأقل، وكذلك بالنسبة لباقي أفراد الأسرة لأنه من الواجب اختيار ملابس مرتبة وأنيقة فلا يمكن استقبالهم بملابس المنزل.

انتقاء ملابس العروس يجب أن يراعى فيها توفير الثقة والراحة، ولايهم أن تكون ملابس جديدة ولكن لابد من أن تكون من النوع الذي يعطي مظهراً يجمع ما بين الرسمي والسبور أيضاً، إذ لا يصح ارتداء ملابس سواريه للعروس ولا يصح ارتداء بدلة كامله سوداء في هذه الزيارة الأهم تناسق الألوان وعدم ارتداء ملابس تعكس مظهر غير مظهرك الحقيقي.

لا يجوز لأسرة العروس دعوة أي أحد من أهلها في هذه الزيارة فهي ليست خطوبة وإنما هي زيارة أوليه سيترتب عليها القبول المبدئي أو الرفض فلا داعي من إحضار الأهل من أجل زيارة عادية.

على العروس وأسرتها ارتداء ملابسهم كامله قبل ميعاد الزيارة بنصف ساعة تقريباً، وفي المقابل على العريس وأسرته الحضور في الوقت المتفق عليه تماماً فلا يجوز الذهاب باكراً أو متأخرين، وإن حدث أمر طارئ عطلهم عن الوصول في الموعد عليهم الاتصال والاعتذار عن التأخير وتوضيح الوقت المتوقع لوصولهم.

يمكن وضع الشكولاتة كواجب الضيافة أولى على طاولة الأنترية قبل حضور أسرة العريس ولا يصح وضع أي واجب ضيافة آخر مع الشكولاتة.

وعند قرع الجرس من أهل العريس فلا يصح أن ينتظر العريس وقت طويل أمام الباب ولا يصح أن يقوم طفل بفتح الباب وإنما لابد أن يقوم رب الأسرة بفتح الباب مع الابتسامة الهادئة والترحيب بالعريس وبأسرته.

على رب الأسرة أن يصطحب ضيوفه حتى غرفة الصالون ويقوم بالإشارة لهم بالجلوس.

يفضل أن يقوم العريس بتقديم هديته لرب الأسرة بمجرد دخوله المنزل ومصافحة رب الأسرة، لابد أن تكون والدة العروس في استقبال أسرة العريس وبعد جلوس أهل العريس تقوم الأم بتقديم الشكولاتة ابتداء برب الأسرة ثم الأم والعريس.

لا يجب أن يتواجد في منزل العروس أي أحد من الأقارب كالخالات والعمات أو الأخوات المتزوجات وعائلاتهم، لأن هذه المبالغة تسبب الفوضى وتعطي لأهل العريس فكرة غير لائقة عن العائلة بشكل عام.

بعد 10 دقائق فقط تدخل العروس للمصافحة حاملة مشروبات باردة، ولا يصح بعد تقديم المشروبات أن تجلس الفتاه بجوار الشاب وإنما يفضل أن تجلس في مقعد مقابل له.

يمكن تقديم قطع الشكولاتة، ومشروبات باردة وتقديم فاكهة سهلة الأكل كسلطة الفاكهة مثلاً أو تقديمها مقشره ومحضرة بأطباق، ومن ثم تقدم المشروبات الدافئة ومعها قطع الحلوى الشرقية أو الغربية.

وعند بدء اللقاء والحوارات فلابد أن يكون الحوار بين الأسرتين حوار عام خالي من أي تعصب ديني أو كروي أو سياسي ولو أن هذا الحوار يكشف الكثير من الانتماءات ودراسة جو الأسرة.

لابد من أن يقوم والد الفتاة بالإذن لها بالحوار مع العريس، كما يجب أن يكون العريس على دراية كامله بإتيكيت الحوار فيقوم العريس بالترحيب بالفتاة، والتعريف عن نفسه ومجال عمله ودراسته وسنه وبسؤال العروس عن كل هذه الأشياء بالإضافة لمعرفة مواهبهم وميولهم الفنية على العروس أن تكون هادئة مستمعة جيدة تحاول أن تفهم ما بين سطوره هل هو متعصب لأمر ما يحترم الجنس الآخر أم لا يحترم عمل المرأة أم لا لكي تكون رأي كامل.

في حال كانت العروس مطلقة فلا يمكن للعريس أو أهله الاستفسار عن زواجها السابق وأسباب الانفصال، ولكن لا مشكلة في السؤال عن أطفالها وسنهم في حال وجود أطفال.

بعد انتهاء الزيارة لا يصح أخذ الموافقة أو الرفض في نفس اليوم وإنما يتم عمل مكالمة هاتفية من قبل والد العريس لوالد العروس بعد يومين ويتم فيها الرد بالقبول أو الرفض. [1] [2]

يشمل اتيكيت مقابلة أهل العريس التحضير المسبق بطريقة لائقة ودون مبالغة سواء تحضير المنزل، أو ملابس العروس وعائلتها، أو الضيافة وأدواتها، كما يتضمن الالتزام بالموعد من الطرفين.

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