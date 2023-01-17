أكلات اقتصادية للغداء «على قد الإيد».. كشري وبيض محمر بالأرز وكوسة بانيه

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

توفيرا في الميزانية، وراحة لربة المنزل، يمكنك تحضير أكلات اقتصادية لوجبة الغداء، الرئيسية في كل يوم، وتكون غنية بالعناصر الغذائية، والبروتين المفيد للصحة بشكل عام، إذ يمكنك تحضيرها في البيت بسهولة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

أكلات اقتصادية لوجبة الغداء

فيما يلي طريقة عمل أكلات اقتصادية بسهولة:

طريقة عمل الكشري

مقادير ومكونات وطريقة عمل الكشري المصري:

كوب عدس بجبة (العدس البني) منقوع.

كوب ونصف كوب من الأرز الأبيض المصري.

كوب من المكرونة.

كوب من حمص المنقوع.

كوب من الشعرية.

كيلو من البصل.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة من الدقيق.

ملح وكمون.

طريقة التحضير

ينقع الحمص 6 ساعات في ماء ساخن، مع نصف ملعقة من بيكربونات الصديوم.

نضعه على نار متوسطة حتى ينضج.

نضيف إليه ملح وكمون حسب الرغبة، ونقلبه.

نقطع البصل بشكل يشبه الأجنحة، ونضع عليه ملعقة من الملح، ونفركه، ليتفكك من بعضه، ثم نضع عليه ملعقتان من الدقيق ونقلبه جيدا.

نسخن زيت غزير على النار، ثم نضع فيه البصل ليتحمر حتى يصبح لونه ذهبيا، ثم نصفيه من الزيت ونضعه على مناديل الطبخ.

نضع العدس في إناء على النار، ونضيف إليه الملح والكمون حسب الرغبة ونتركه حتى يستوي.

نرفعه من على النار ونضعه في مصفاه.

نشوح ملعقة من الثوم في قليل من زيت قلي البصل، ثم نضع عليه العدس المسلوق ونضيف الملح والكمون في حالة الحاجة، ونقلبه.

نرفعه من على النار ونتركه دون تغطيته.

نحمر الشعرية في قليل من زيت البصل، حتى يصبح لونها ذهبيا، ثم نضيف الأرز، ونضيف ملح حسب الرغبة ونقلبهم قليلا.

نضيف 2 ونصف كوب من الماء المغلي.

نتركه على نار متوسطة، حتى يتشرب الماء ثم على نار منخفضة جدا حتى ينضج.

نرفعه من على النار.

نضع ماء وملح في اناء حتى يغلي.

نضع المكرونة في الماء المغلي وحتى تنضج ثم نصفيها.

نقلب المكرونة مع ملعقتان من زيت تحمير البصل، حتى تكتسب طعم رائع.

مكونات صلصة الكشري:

1/2 كيلو طماطم مقطعة أرباع.

قرن فلفل حراق.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملح وكمون.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم أو الصلصة الجاهزة.

نضعها في إناء على نار متوسطة لمدة 10 دقائق، ثم نتركها تبرد قليلا.

نضربها في الخلاط ثم نصفيها.

نشوح الثوم في قليل من زيت تحمير البصل، ثم نضع عليه عصير الطماطم.

نضيف ملعقة صغيرة من السكر وملح وكمون حسب الرغبة، وملعقتان من معجون الطماطم، ونتركها 10 دقائق على نار متوسطة ثم نرفعها.

لعمل الدقة:

1/2 كوب من الخل.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملح حسب الرغب.

نضع جميع المكونات على النار ونتركها تغلي قليلا، ثم نرفعها ونضعها في طبق التقديم.

لتقديم طبق الكشري:

لتقديم الكشري ضعي طبقة من المكرونة فوقها طبقة من الأرز، العدس، الصلصة، قليل من الحمص ثم البصل المحمر.

يقدم مع الكشري طبق من الدقة وطبق من الصلصة والشطة.

بان كيك البطاطس

8 حبات بطاطس متوسطة الحجم، مبشورة.

بصلة كبيرة، مفرومة.

3 بيضات مخفوقة.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة روزمارى مجفف.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ونصف عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

طريقة التحضير

فى طبق عميق يخلط البطاطس مع البصل والبيض والدقيق والبيكنج بودر والروزماري والملح والفلفل وعصير الليمون.

على نار متوسطة سخني الزيت في مقلاة.

تغرف حوالى 3 ملاعق كبيرة من خليط البطاطس في المقلاة، واضغطي عليها بواسطة ملعقة حتى تأخذ شكل البان كيك.

تطهى لمدة 3-4 دقائق على كل وجه، حتى تصبح هشة وذهبية اللون.

تصفى على ورق المطبخ كرري العملية مع باقي الخليط، ويقدم مع المكرونة.

طريقة عمل شوربة العدس

400 جرام من العدس الأحمر.

6 أكواب من الماء.

مكعبين مرق دجاج.

2 ورقة لورا.

3 فصوص ثوم.

جزرة.

حبة طماطم.

2 حبة بصل مقطعة.

4 ملاعق صلصة طماطم كوب شعرية رقيقة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملح و فلفل أسود.

خبز محمص للتقديم.

طريقة التحضير

في قدر عميق يسكب الماء ثم يضاف إليه العدس والجزرة والطماطم والبصل، ثم الثوم وورق اللوري.

تطهى الشوربة على نار متوسطة لمدة 35 دقيقة إلى أن ينضج العدس تماما.

تطحن الشوربة إلى أن تتجانس وتصبح ناعمة.

في وعاء ثاني، حمري الشعرية في قليل من الزيت إلى أن تأخذ اللون الذهبي، أضيفي إليها الصلصة ونقلب.

تصب الشعرية على الحساء، أضيفي التوابل والملح والفلفل، مع التقليب.

تترك لتنضج 10 دقائق إضافية.

قدميها مع قطع من الخبز المحمص.

طريقة عمل أرز بالخضار والبيض المحمر

350 جرام أرز طويل الحبة، مسلوق.

4 ملاعق كبيرة صوص محار.

2 ملعقة كبيرة صوص صويا.

3 بيضات مخفوقة.

4 ملاعق كبيرة زيت طهي.

2 ملعقة كبيرة، جزر مبشور.

4 ملاعق كبيرة بزلاء، مسلوقة.

ثمرة بصل أخضر، مقطع شرائح.

2 فص ثوم، مبشور.

ملح وفلفل.

طريقة التحضير

يسخن قليل من الزيت في طاسة كبيرة، ثم يكسر البيض ويقلب سريعا.

يضاف باقي الزيت ثم أضيفي الثوم والأرز وقلبي حتى يمتزجوا.

ضيفي البزلاء والجزر والبصل الأخضر وقلبي جيدا.

ضيفي صوص الصويا والمحار والملح والفلفل، وقلبي مع رفع الخليط من على النار.

طريقة عمل كوسة بانيه

زيت للقلي.

3 ثمرات كوسة، مقطعة لشرائح سمكها 1 سم.

نصف كوب دقيق

كوب ونصف بقسماط.

ربع كوب جبن مبشور.

2 ملعقة كبيرة بقدونس.

2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مقطع صغير.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

3 بيضات، مخفوقة.

ربع كوب ماء.

طريقة تحضير الكوسة البانيه

سخني الزيت في مقلاة.

في طبق عميق، اخلطي البقسماط والجبن والبقدونس والفلفل الأحمر والملح والفلفل.

في طبق آخر، اخلطي البيض والماء.

وضعي الدقيق في طبق ثالث.

اغمسي الكوسة في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

حمري الكوسة حتى يصبح لونها ذهبي، حوالي 3-4 دقائق.

اخرجيها على مناديل ورقية، لتمتص الزيت قبل التقديم.