طريقة عمل العيش البلدي في البيت.. خطوات سهلة وعلى قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

العيش البلدي من المخبوزات التي نتناولها يوميًا، ولا غنى عنها في الوجبات الثلاثة، وبعض الأمهات تحب تحضيره داخل المنزل، لذا نقدم لكِ طريقة عمل العيش البلدي بمكونات بسيطة وبنفس جودة وطعم المخابز والمحلات، وبخطوات سريعة على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمته في برنامجها «على قد الإيد»، على قناة «Cbc Sofra».

طريقة عمل العيش البلدي

المقادير:

- كوب دقيق أبيض.

- نصف كوب نخالة القمح.

- ملعقة كبيرة زيت.

- ملعقة صغيرة سكر.

- ملعقة صغيرة خميرة.

- ملعقة صغيرة ملح.

- كوب ونصف ماء دافئ.

طريقة التحضير:

- أذيبي الخميرة والسكر في نصف كمية الماء الدافئ، واتركيها 10 دقائق.

- اخلطي الدقيق والنخالة والملح في وعاء كبير.

- ضيفي الخميرة والزيت وابدئي في التقليب والعجن، حتى تتماسك العجينة.

- ضيفي باقي الماء واستمري في العجن، حتى التماسك.

- ضعي العجين في وعاء به الزيت، حتى لا يلتصق واتركيها تختمر لساعتين.

- قسمي العجين إلى كرات وافرديه دوائر وأرغفة، ورشي بعض الردة أثناء الفرد.

- اتركيه يرتاح على صاج خبز كبير، مدهون بقليل من الزيت، وغطيه بقماشة نظيفة.

- ضعيه في فرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية، لمدة ربع ساعة.

- اتركيه يبرد قليلًا، ثم تناوليه ساخنًا، وعبئيه في أكياس بالفريزر، وسخنيه عند الحاجة.

طريقة عمل العيش البلدي على البوتاجاز

المكونات:

- 3 أكوب دقيق.

- نصف كوب ردة.

- ملح.

- سكر.

- ملعقة صغيرة خميرة فورية.

- ماء للعجن.

- ردة.

طريقة التحضير:

- ضعي الدقيق في مقلاة ثقيلة على نار عالية على عين البوتاجاز.

- ضعي الردة والخميرة والملح والسكر.

- ضيفي الماء وقلبي الخليط، حتى الحصول على عجينة متماسكة.

- اتركي الخميرة لتختمر.

- قطعي كرات وسط، وافردي بالنشابة على الردة.

- ضيفي عجين العيش في الطاسة على النار، وقلبي على الوجه الآخر، واتركيه حتى التسوية.