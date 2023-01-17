علاج جديد لحماية مرضى الربو من النوبات الحادة.. السيدات الأكثر إصابة به

القاهرة - سمر حسين - صحة

«الربو» حالة تضيق فيها الممرات الهوائية، وتنتفخ، ما يجعل التنفس صعبًا، ويؤدي إلى السعال، وظهور صوت صفير «أزيز الصدر» عند الزفير، وحسب تقرير مؤسسة صحية خيرية بريطانية، فإن النساء المصابات بالربو، اللواتي يعشن مرحلة البلوغ أو الحمل أو فترة الحيض، أكثر عرضة للإصابة بنوبات الربو الحادة.

وسلطت الدراسة، التي أجراها «مركز الربو والرئة» في بريطانيا، الضوء على أن الهرمونات الأنثوية، يمكن أن تحفز نوبات الربو، وتدعو إلى مزيد من البحث لفحص الاختلافات المرتبطة بجنس المريض فيما يتعلق بالربو.

اكتشاف علاج جديد لـ«الربو»

وفق موقع «medicine net» الطبي المتخصص، تم اكتشاف دواء جديد أطلق عليه اسم «إيرسوبرا»، وتركيبته تجمع بين دوائين مستخدمين في علاج الربو، هما «ألبوتيرول»، و«بوديسونيد»، وسيكون مخصصًا للعلاج حسب الحاجة، أو الوقاية من ضيق القصبات «المسالك الهوائية الضيقة»، وتقليل مخاطر نوبات الربو، لدى المرضى الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر.

ويعد هذا «إيرسوبرا»، أول دواء تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة، يحتوي على «كورتيكوستيرويد» مستنشق، معتمد كمسكن، بدلًا من كونه متحكمًا في أعراض الربو.

عوامل بيئية ووراثية

يعتبر الربو مشكلة كبيرة بالنسبة لبعض الأشخاص، إذ يتداخل مع الأنشطة اليومية، ويؤدي إلى نوبة حادة تهدد الحياة، وليس من الواضح، سبب إصابة بعض الأشخاص بالربو، وعدم إصابة آخرين به، لكن ربما يرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل البيئية والوراثية، ويمكن أن يؤدي التعرض لمختلف المهيجات والمواد المسببة للحساسية، إلى ظهور مؤشرات مرض الربو وأعراضه.

قيمت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فعالية الدواء في الحد من نوبات الربو الحادة، في دراسة عشوائية مزدوجة خاضعة للرقابة مع المرضى، الذين يعانون من ربو متوسط ​​إلى شديد، وتم تعيين المرضى في الدراسة بشكل عشوائي لاستخدام إما دواء «إيرسوبرا» وإما «ألبوتيرول» فقط بمفرده.

وتلقى المرضى العلاج لمدة 24 أسبوعًا، واتضح أنه خطر الإصابة بنوبة ربو حادة، انخفض لدى المرضى البالغين الذين عولجوا بدواء «إيرسوبرا» بنسبة 28%، مقارنةً بأولئك الذين استخدموا دواء «ألبوتيرول» فقط.

طريقة استخدام الدواء

- يتم تناوله من خلال استنشاقه مرتين عن طريق الفم.

- يجب على المرضى عدم استخدام أكثر من 6 جرعات.

- يجب على الذين يعانون من اضطرابات القلب والأوعية الدموية واضطرابات التشنج وفرط نشاط الغدة الدرقية والسكري وتأثيرات الحمض الكيتوني، استخدام الدواء بحذر.

- نصحت إدارة الغذاء والدواء، المرضى بعدم استخدام «إيرسوبرا»، إذا كانوا حساسين للمكونات الموجودة فيه، وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا، لمن تناولوا الدواء، هي: الصداع وعدوى الخميرة الفموية والسعال وصعوبة التحدث.

كيف يمكن مواجهة نوبات الربو؟

وفقًا لوزاة الصحة والسكان، يمكن لمريض الربو، مواجهة نوباته والتقليل من التعرض إليها بقدر الإمكان، عن طريق معرفة العلامات التحذيرية لها، والابتعاد عن الأشياء التي تسببها، فعند مراعاة هذه الأمور، يمكن الشعور بالتحسن الملحوظ، والذي يتمثل في:

- لن تكون هناك أعراض مثل الصفير أو السعال.

- القدرة على النوم بشكل أفضل.

- المشاركة في جميع الأنشطة البدنية بصورة أفضل.

وقال محمود البنتانوني، أستاذ الأمراض الصدرية، لـ«هُن»، إن مادة «إيرسوبرا»، موجودة بالفعل، وتعد من موسعات الشعب الهوائية، وتُوصف في الكثير من الأمراض التي تتكون في الرئة عامةً أو التهاب الشعب الهوائية المزمن، كما تُستخدم لعلاج نوبات الربو، إذ يستخدم للتقليل من تفاعل الرئتين مع المهيجات التي تسبب رد الفعل التحسسي.