من عامر منيب لسمير غانم.. كيف يحيي أبناء النجوم ذكرى «السند» بالكليبات؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعادت الفنانة دنيا سمير غانم، غناء أغنية «أوخي»، لوالدها نجم الكوميديا الراحل، لتحقق نجاحا جماهيريا لافتا، عبر قناتها على موقع «يوتيوب»، إذ حرصت أن تجمع بين صوت والدها في غنائه لعدد من الجمل بالأغنية، وبين إعادة تقديمها للأغنية بطريقة خاصة ومختلفة.

دنيا سمير غانم تحيي ذكرى ميلاد والدها بـ«أوخي»

«أوخي إيه..أكاتا ماستو بساريا.. كاتاما ستو بساريا..هللا بلوظة فاللا بلوظة»، كلمات أغنية «أوخي»، التي دنيا، بطريقة الدويتو مع والدها الراحل سمير غانم، الذي غناها خلال إحدى أعماله الفنية قبل سنوات، وأعادت الابنة طرحها من جديد، بالتزامن مع ذكرى ميلاده، تخليدا له ولأعماله الذي متع جمهوره بها.

وتضمن الفيديو الخاص بأغنية «أوخي»، مشاهد للراحل سمير غانم، أثناء تأدية الأغنية، ولقطات أخرى للابنة وهي تغني وترقص على الألحان.

رسالة «دنيا» لوالدها في ذكرى ميلاده

في ختام الأغنية التي تعلق بها الجمهور من محبي الفنان وأسطورة الكوميديا سمير غانم، وجهت الابنة رسالة لوالدها، قالت خلالها: «كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وعيد ميلاد سعيد في الجنة إن شاء الله، أنا دايمًا حاسة أنك معايا بقلبك الأبيض وطيبتك وخفة دمك وصوتك وفنك وتاريخك وجمهورك.. ربنا يرحمك ويسعدك زي ما أسعدتنا وعلمتنا السعادة والصبر والرضا، حتى وأنت مش موجود».

ربما حاولت دنيا سمير غانم، التعبير عن حبها وامتنانها لوالدها وتقديرها لمشواره الفني، من خلال إعادة طرح إحدى أغانيه، التي حاولت من خلالها تخيل ملامحه، وهي تغنيها وكأنها تؤديها بجانبه في الحقيقة، حتى تستأنس به وبقربها جانبها.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تحاول فيها، ابنة فنان راحل التعبير عن اشتياقها وحبها لوالدها، إذ أعادت قبل أعوام مريم عامر منيب، غناء إحدى أغاني والدها الفنان بصوتها في كليب جمع بينهما.

أغنية عامل إيه في حياتك

في ذكرى رحيل الفنان عامر منيب الثامنة، حرصت ابنته «مريم» على إعادة غناء أغنية «عامل ايه في حياتك» مع والدها دويتو في في كليب مدته 3 دقائق و15 ثانية، بدأ من خلال عدد من المشاهد، التي جسدها الفنان خلال أعماله السينمائية.

ومن داخل استديو التسجيل بدأت مريم عامر منيب، في غناء المقطع الخاص بها، التي بدت متأثرة خلاله، وصوتها يملؤه الشجن، والذي بدا مقاربا لصوت والدها الراحل.

وقالت مريم: «اطمن يا حبيبي عليا والله بخير، أنا شايفاك دايما حواليا مش ناقص غير حضنك وشوية حنية وحشوني كتير، أنا صورتك دايما قدامي ومفارقتنيش ويوماتي معايا في أحلامي ومبتسبنيش، على وعدي معاك ارفع اسمك وفي قلبي تعيش، وحشاني أيامنا وخروجتنا أجمل أيام».