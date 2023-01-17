الألوان التي تجعل مظهرك يبدو أنيقاً في جميع المناسبات

تعتبر الألوان في الموضة لا تتغير في كثير من الأحيان كما قد يبدو، وتظل العديد من الظلال في الاتجاه لعدة سنوات ويتحولون إلى كلاسيكيات أساسية في خزانة الملابس وهناك أيضاً انعطافات غير متوقعة تماماً، عندما يتغير اتجاه الاتجاه فجأة وعلى سبيل المثال، يتحول اللون من الصيفي التقليدي إلى نسخة شتوية تماماً على العكس.

نقدم لكم هنا ثلاثة ألوان لم تترك منصات عرض الأزياء لعدة مواسم ولديهم كل فرصة للبقاء معنا لسنوات عديدة، سيساعدونك دائماً على أن تبدي أنيقة و "سيكون مظهرك باهظ الثمن".

اللون الأبيض

الكثير منا لا يحب اللون الأبيض لكن هذا اللون يجعلنا نكون حارصين في تحركاتنا والأماكن التي نذهب لها وهذا يعني أنه يعطي شعوراً بالرفاهية والأناقة.

الأبيض هو اللون الأسود الجديد ويمكن وينبغي أن يرتدي في إطلالة كاملة مع الملحقات بلون أسود متباين أو بيج محايد.

يتم دمج اللون الأبيض جيداً مع الألوان الرقيقة الزرقاء والرمادية.

في الشتاء جربي معطف أبيض سيجعلكِ تبرزين من بين الحشود، ستجعلك تبدين وكأنكِ نجمة، خاصة إذا كنتِ ترتدين نظارة شمسية في أكثر أيام الشتاء مشمساً.

يتناسب البنطلون الأبيض أو التنورة بشكل جيد مع لون الجملي الكلاسيكي وأي ألوان أكثر إشراقاً.

من المثير للدهشة أن الأحذية البيضاء أو الحقيبة، يمكن أن تحول أي مظهر غير رسمي إلى مجموعة أنيقة للغاية، كما لو كان مصمماً محترفاً.

اللون الأحمر

الأحمر للمرأة الشجاعة، يجذب الانتباه ويجعل الآخرين يستديرون، عند ارتداء اللون الأحمر، يجب أن تتأكدي من أن بشرتك وشعرك ومكياجك مثاليان!

مزيج الأحمر والأسود هو دراما خالصة، لذا قومي بتقييم المناسبة التي تريدين ارتداء مثل هذا الملابس باللون الأحمر بعناية، في الحياة اليومية، اختاري "الجملي" أو البيج الفاتح بدلاً من الأسود.

إذا قررتِ ارتداء معطف أحمر، فمن الأفضل أن يكون مقتضباً بدون تفاصيل غير ضرورية.

يمكنك أيضاً ارتداء اللون الأحمر في الإكسسوارات.

أزرق غامق كحلي

هذا لون الملوك، وقعنا في حبه لأناقته الهادئة وقدرته على الاندماج مع اللونين الآخرين الأحمر والأبيض.

لا نعرف شخصاً واحداً لا يجد اللون الأزرق الكحلي "جذاباً"، لا يهم إذا كان رجلاً أو امرأة جربي معاطف زرقاء مصنوعة من نسيج الصوف الثقيل جيدة في تركيبة مع البنطلونات الخفيفة والجينز والتنانير متوسطة الطول.

بالإضافة إلى الأحمر والأبيض، يمكن دمج الأزرق مع معطف أو سترة بلون الجملي والتي ربما تكون موجودة بالفعل في خزانة ملابسك.

ارتدي المعاطف ذات الياقات الفرو الملونة، يعد الفرو الملون والأزرق الداكن مزيجاً رائعة مثل اللون مع الأسود.

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