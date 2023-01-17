من هي أجمل امرأة في العالم جينا لولو بريجيدا؟.. باعت مجوهراتها لتنقذ الملايين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل ساعات، رحلت عن عالمنا النجمة الإيطالية جينا لولو بريجيدا، إحدى أشهر الفنانات في الخمسينيات والستينيات، عن عمر ناهز 95 عاما، داخل إحدى المستشفيات، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، التي داهمت جسدها بحكم السن والتقدم في العمر، ومنذ إعلان خبر رحيلها، بدا هناك اهتماما ملحوظا من الجمهور، لمعرفة أبرز التفاصيل والمعلومات عنها، وأبرز الأعمال التي قدمتها.

من هي جينا لولو بريجيدا؟

شاركت جينا لولو بريجيدا، الحاصلة على لقب أجمل امرأة في العالم، بسبب جمالها الشديد، في العديد من الأفلام الأوربية والأمريكية، أمام مشاهير هوليود، وفق موقع «سكاي نيوز».

- ولدت جينا لولو بريجيدا، في 4 يوليو عام 1927.

- ممثلة ونحاتة ومصورة صحفية إيطالية.

- تعتبر إحدى أشهر الممثلات الإيطاليات في التاريخ، بل كانت أيقونة السينما في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.

- أُطلق عليها لقب «سمراء الشاشة الفاتنة».

- لقبت بـ«أجمل امرأة في العالم»، بسبب جمالها الشديد.

- أُصيبت بأمراض الشيخوخة، مع التقدم في العمر.

بيع مجوهراتها والتبرع بها

عرضت جينا لولو بريجيدا، قبل وفاتها، مجموعة من مجوهراتها في مزاد علني، ووصل سعرها إلى 5 ملايين دولار، قررت التبرع بها في جنيف، لتمويل مستشفى متخصص بأبحاث العلاج بالخلايا الجذعية.

ووصل سعر القرط الخاص بها، المصنوع من اللؤلؤ والألماس نحو 29.2 مليون فرنك، وباعته لشخص مجهول، بإجمالي 20 قطعة، إذ تحدثت عنها الراحلة، قائلةً: «تمنح المتعة، وقد حققت متعة غامرة على مدار أعوام بارتداء مجوهراتى، ويسعدنى كثيرا الآن، أن أرى تلك المجوهرات، وهى تخلق إرثًا يعيش من بعدي، ويستمر في فعل الخير».