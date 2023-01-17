أجمل إطلالات الجينز من وحي النجمات العربيات

يعتبر الجينز من قطع الأزياء المفضلة لدى النجمات العربيات، فهو قطعة أساسية في خزانتهن، ويمنح إطلالاتهن لمسات شبابية وعصرية، كما يمنحهن الراحة وسهولة الحركة، مما يجعلهن يعتمدنه لإطلالاتهن اليومية، إليك أجمل إطلالات النجمات اللاتي يبرعن في تنسيق الجينز مع إطلالاتهن؛ لتستوحي منهن الأفكار لإطلالاتك القادمة..

إطلالة درة بالبنطال الجينز

تتألق النجمة التونسية درة في مختلف الإطلالات التي تعتمدها، فتبرع في تنسيق إطلالاتها على نحو لافت، ويبدو أنها لا تستغني عن البنطلون الجينز بمختلف قصاته المتنوعة، فتعتمد موضة الجينز الممزق وتنسقه مع الكنزات بألوان حيوية، مما يمنحها إطلالات جريئة وعصرية، كما تختارها بتصميمات تبرز رشاقتها وقوامها النحيف بشكل مثالي، وتعتمد درة البنطال الجينز مرتفع الخصر، والذي يساعد على إضفاء مظهر الطول والخصر النحيف على إطلالتها.



أفكار تنسيق الجينز من وحي نوال الزغبي

لطالما لفتت النجمة نوال الزغبي الأنظار بإطلالاتها العصرية، فهي تعتمد إطلالات الجينز بأسلوب بسيط وراقٍ يخلو تماماً من المبالغة، فتخطف الأنظار بالتنانير الجينز الطويلة والكنزات الفضفاضة والبناطيل العصرية.

ويمكنك اختيار اعتماد إطلالات عصرية بالجينز على خطى نسرين طافش، التي سجلت إطلالة أنيقة كعادتها بالبليزر الأبيض، الذي نسقته مع البنطال الجينز، فهي تجيد تنسيق الجينز بطريقة مثالية؛ تضفي عليها روحاً شبابية، كما يبرز البنطال الجينز بخصره المرتفع رشاقتها اللافتة وخصرها النحيف.

أما النجمة نور الغندور، فتجمع إطلالاتها بالجينز بين الأنوثة والعصرية، فقد لفتت الأنظار ببنطالها الجينز الذي نسقته مع القميص الأبيض بأسلوب بسيط، كما تفضل اعتماد الجينز بالخصر المرتفع؛ لأنه يساعد على شد الخصر وإبراز نحافتها.

تنسيق جمبسوت جينز من وحي نجوى كرم

تحرص النجمة نجوى كرم على تنسيق الإطلالات الجينز بأسلوب بسيط وأنيق في الوقت ذاته، وتعتمد الجمبسوت الجينز لتبرز رشاقتها وقوامها النحيف، كما تنسق أجمل الكنزات بمختلف تصميماتها مع البنطال الجينز، مما يضفي لمسات شبابية على إطلالتها.

أما النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا، فقد خطفت الأنظار بإطلالتها بفستان جينز قصير، كما تألقت ببنطال جينز؛ تناغم كثيراً مع القميص الأبيض، ولا تتردد ستيفاني صليبا في اعتماد البنطال الجينز بمختلف قصاته المتنوعة.

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