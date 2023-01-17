تعرفي على أبرز فوائد زيت الجوجوبا.. لا غنى عنه في المنزل

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

العناية بالبشرة وصحة الشعر أمور تحرص عليها كل سيدة بصورة دائمة، وعادة ما يتم الاتجاه للبحث عن كل ما هو طبيعي ومفيد للاهتمام بصحة الجلد، وذلك للاطمئنان مع تعامل تلك المواد بشكل آمن وصحي داخل المنزل.

ويعد زيت الجوجوبا من المواد الطبيعية التي تلجأ إليها العديد من السيدات بمختلف أنحاء العالم للاهتمام بصحة شعورهن وبشرتهن، لكن قد يغفل البعض عنه وعن ماهيته، وكذلك أهميته للحفاظ على صحة الشعر ونضارته.

ما هو زيت الجوجوبا؟

ووفق ما ذكر موقع experthometips العالمي، يأتي زيت الجوجوبا من نبات يتواجد في قارة أمريكا الشمالية، والذي يُعرف بالاسم ذاته أيضًا، حيث يتم استخلاص هذا الزيت من بذور النبات، وعلى الرغم من مظهره الشبيه بالسائل إلا أنه عبارة عن شمع، وعلى مر السنين، قام العديد من خبراء التجميل في العالم خبراء باستخراج الزيت واستخدامه في العديد من منتجات الصحة والجمال.

وفقًا للمكتبة الوطنية للطب الأمريكية، يستخدم النبات على نطاق واسع في الطب في جميع أنحاء العالم، حيث تكشف الأبحاث أن الزيت له خصائص صحية مختلفة، بما في ذلك كونه مضادًا للالتهابات والأكسدة، وعلاج لحب الشباب والصدفية، وغيرهم.

فوائد زيت الجوجوبا

ومن أبرز فوائد زيت الجوجوبا، ما نستعرضه في السطور الآتية:

1- يرطب البشرة

يعد استخدام زيت الجوجوبا مهم في نظامك اليومي للعناية بالبشرة، حيث أنه يحتوي على خصائص تساعد بشرتك على الاحتفاظ بالماء والبقاء رطبًا طوال النهار والليل.

2- يساعد في التئام الجروح

هناك طرق يمكنك من خلالها المساهمة في التئام الجروح بصورة سريعة، وإحداها هي استخدام المنتجات الغنية بزيت الجوجوبا، حيث تشير الأبحاث إلى أن هذا الشمع يساعد في دعم عملية التئام الجروح بمرور الوقت.

3- يساعد في علاج حب الشباب

كما أظهرت الأبحاث وفقًا لخدمة الصحة الوطنية NHS، أنه نظرًا لمساهمة زيت الجوجوبا في ترطيب البشرة جيدًا، فإنه يساعد في علاج حب الشباب بصورة فعالة.

4- تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد

نظرًا لأن الإجهاد التأكسدي مرتبط بظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، فإن استخدام مضادات الأكسدة في العناية ببشرتك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، والتي من بينها زيت الجوجوبا.

5- يدعم نمو الشعر

تشير الأبحاث إلى أنه يمكن استخدام هذا الزيت كعلاج لتساقط الشعر، لكن مع ضرورة استشارة متخصص لفهم كيفية استخدام الزيت بشكل أفضل.