ملكة جمال روسيا في مرمى غضب الأوكرانيين.. تأكل المحار وتعيش حياة مرفهة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الانتقادات والغضب الواسعين تسببت في اندلاعها ملكة جمال روسيا، التي تدعى آنا لينيكوفا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل الأوكرانيين الغاضبين، وذلك لشعورهم بعيشها حياة مرفهة بينما هم يعيشون في معاناة كبيرة، منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

سبب غضب الأوكرانيين من ملكة جمال روسيا

وكشفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أن ملكة جمال روسيا تسببت في ظهور حالة من الغضب، بين العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول عدد من الصور لها، التي ظهرت خلالها وهي تأكل محار البحر، وتتفاخر بالتسوق وشراء الأمتعة باهظة الثمن.

وسرعان ما تسبب الأمر في حدوث ضجة بين الأوكرانيين من مستخدمي منصة كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، الذين وجهوا انتقادات واسعة لعيش الشعب الروسي في أوضاع مستقرة وهادئة، وهو عكس ما يواجهونه.

معلومات عن ملكة جمال روسيا

ووفق ما ذكرت وكالة «روسيا اليوم»، تلك أبرز المعلومات عن آنا لينيكوفا، ملكة جمال روسيا المثيرة للانتقادات:

1- فازت بلقب ملكة جمال روسيا العام الماضي، بعد تفوقها على 24 متسابقة.

2- من مواليد عام 2000، أي تبلغ من العمر 23 عامًا.

3- موطنها الأصلي مدينة أورينبورج الروسية.

4- عملت لأكثر من 6 سنوات في مجال الأزياء والموضة،.

5- ظهرت كوجه دعائي للعديد من ماركات الأزياء الشهيرة في تجارة مستحضرات التجميل.