نصائح لمنع شعرك من التشابك.. استخدمي البلسم والفرشاة المناسبة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يمكن أن يجعل استخدام مكواة الشعر المسطحة، والبكرات، ومجففات الشعر، وأدوات تصفيف الشعر بالحرارة، وتقنيات غسل الشعر غير الصحيحة، وحتى بعض تسريحات الشعر، شعرك غابة متشابكة ومليئة بالعقد، وعدم تمشيط أو غسل خصلات شعرك بانتظام هو سبب آخر يجعل شعرك يبدو غير قابل للتحكم. ومع ذلك، فإن الممارسات البسيطة مثل استخدام منتجات البلسم المناسبة والفرش يمكن أن تحافظ على ترطيب خصلات شعرك وسلسها وفك تشابكها.

نصائح لفك تشابك الشعر

لمنع الشعر من التشابك أثناء السباحة أو ممارسة الرياضة، فإن أفضل فكرة وضعه في بونيه أو ذيل الحصان.

يتساقط شعرك دائما بسبب العرق وعدم النظافة.

استخدم أصابعك دائمًا لـ فك التشابك قبل استخدام المشط، ويمكن أن يقلل ذلك من حجم العقد بشكل كبير ويجعل فك التشابك أقل إيلامًا.

وقسمي شعرك قبل فك تشابكه، هذا يمكن أن يجعل طريقة عملك أكثر سهولة.

قصي شعرك كل ثلاثة أشهر للتخلص من تقصف الأطراف.

إذا لم تتمكني من إزالة أي عقدة، قومي بقصها.

يمكن أن يؤدي تمشيط الشعر المبلل إلى تساقط الشعر وتقصفه، وبدلًا من ذلك، استخدم أصابعك لإزالة أي عقد وتشابك بعد الخروج من الحمام مباشرة.

تجنبي استخدام منتجات تصفيف الشعر التي تترك بقايا لأنها ستسهم في تماسك شعرك.

ضعي بلسم على شعرك مباشرة بعد غسل شعرك ةليجعله أكثر قابلية للتصفيف وسيقلل أيضًا من تجعده وتطايره.

استخدمي ماسكات الشعر الطبيعية المصنوعة منزليًا بمكونات مثل الزبادي والعسل لترطيب شعرك بعمق كل أسبوعين.

ادهني شعرك بزيت طبيعي قبل ساعة من غسله بالشامبو.