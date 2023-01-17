فوائد القرنفل على الريق.. «يُعزز المناعة ويقوي الجهاز الهضمي»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشتهر القرنفل بخصائصه وفوائده العديدة، حيث يساعد في تخفيف آلام الأسنان والتهابات الصدر، كما أنه يستخدم في الطبخ وله رائحة نفاذة وفوائده كثيرة، إذ أن له خصائص مضادة للالتهابات، ومضاد للفطريات، ومضغه على الريق يعود بفوائد كثيرة على الجسم، لذلك نقدمها لكم من خلال «هُن» في السطور التالية.

قال الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إن القرنفل يساعد على خفض خطر الإصابة بالالتهابات، وذلك بسبب المواد الموجودة فيه والتي تمتاز بخصائصها المضادة للالتهابات، وهو من أكثر التوابل شعبية ويتميز بفوائده الصحية العديدة، قد وُجدت فوائد للقرنفل عند مضغه على الريق، عدة فوائد، وهي كالتالي:

فوائد القرنفل على الريق

- يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة.

- يحتوي على العديد من المواد التي لها دور في تقليل مشكلة الإجهاد التأكسدي الناتج عن تراكم الجذور الحرة في الجسم.

- تخفيف الحموضة إذ يساعد القرنفل في تعزيز الهضم الجيد.

- يعمل على تحسين امتصاص العناصر الغذائية بالجسم.

- إنعاش رائحة الفم فيساعد مضغ القرنفل على الريق في إنعاش رائحة الفم بعد الاستيقاظ والتخلص من الرائحة الكريهة.

- له خصائص مضادة للبكتيريا فيحافظ على نظافة الفم.

- تخفيف آلام الأسنان، كما يُمكن وضع القرنفل على مكان الألم مباشرة بالرجوع إلى الطبيب.

- تقليل الغثيان.

- تعزيز صحة الجهاز المناعي، فيُعد القرنفل من الأعشاب التي تدعم صحة الجهاز المناعي، وذلك لأنه يزيد من خلايا الدم البيضاء في الجسم.

قدرة القرنفل على محاربة الالتهابات

- يُحسن القدرة على محاربة الالتهابات.

- يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين «ج» الذي يساعد على مقاومة العدوى التي تهاجم الجسم.

- مضاد حيوي طبيعي للجسم.

- يزيد من عمل وكفاءة الكبد إذ تشمل فوائد القرنفل، على الريق في أي وقت تعزيز عمل وصحة الكبد ووظائفه.

- يعزز المناعة ويقويها فهو من شأنه أن يساعد في تعزيز الجهاز المناعي ووظائفه في محاربة الأمراض.

- يعمل القرنفل على زيادة مستويات وعدد كريات الدم البيضاء بالتالي تحسين ردة فعل الجهاز التحسسية.