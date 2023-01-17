الامارات | جائزة حمدان للتصوير تتوج 20 عدسة بـ «ميداليات التميز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، 20 عملاً لتكريم أصحابها ومنحهم «ميداليات التميّز» عن الدورة الـ11 «الطبيعة» تقديراً لجودة مشاركاتهم، بالإضافة لإهدائهم الكتاب السنوي الذي يحوي الصور الفائزة والمرشّحة، بالإضافة للصور التي حصل أصحابها على ميداليات التميز في الدورة نفسها.

وقال الأمين العام للجائزة علي خليفة بن ثالث: «نمنح الميداليات تقديراً وتكريماً للمصورين الذين قدموا أعمالاً مميزة تستحق الوصول للمراحل النهائية من التحكيم، لذا قرر مجلس أمناء الجائزة تقديم هذه الإشادة المستحقة لهم كنوعٍ من التحفيز والاعتراف بالتنافسية الجادة لأعمالهم المشارِكة، وسعداء بحصول ثلاثة مصورٍين عرب (إماراتي ومصري ويمني) على هذا التكريم، كونه من الدلالات على تطوّر النتائج الإيجابية في المنطقة والعالم من حيث التفوق الفوتوغرافي، وهذه من الرؤى الأساسية لـ(هيبا)».

واختيرت خمسة أعمال عن محور «الطبيعة» وخمسة ملفات عن محور «ملف مصور»، بالإضافة إلى ستة أعمال من المحور «العام» منها أعمال ملوّنة وثلاثة بالأبيض والأسود، بجانب أربعة أعمال من محور البورتريه «تصوير الوجوه».