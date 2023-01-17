الامارات | رحلة وسط نجوم وبحيرات ألوان في «آية» بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتيح «آية»، الجيل الجديد للوجهات الترفيهية، في «وافي سيتي» بدبي، لمحبي المغامرات رحلة إلى عالم جميل يمكنهم فيه التقاط صور فريدة، وسط حدائق زاهية وأنهار ملونة.

وأعلنت الوجهة أنه تم اختيارها بالفعل من قبل العديد من صناع المحتوى الأكثر شهرة في المنطقة موضوعاً لمقاطعهم ومنشوراتهم، إذ تدعو «آية» ضيوفها إلى عالم جديد تماماً من التجارب النابضة بالحياة عبر 12 منطقة، لكل منها موضوعها وعناصرها التفاعلية.

ويتيح ذلك العالم لزائره الرقص باستخدام الأفاتار، والقفز عبر شلال مقلوب، وتجربة متاهة المرايا التي لا نهاية لها.

وتتشكل شخصيات من الضوء في هذه الرحلة الحيوية وتتجاوب وتتفاعل مع حركة المسافرين. وخلال عرض يدوم لتسع دقائق ينتقل الزوار إلى واحة ذكية بها كل الكائنات الحية، وتصل التجربة إلى ذروتها مع هبوب عاصفة رعدية افتراضية.

وتتولد عواصف وبحيرات الألوان مع كل خطوة داخل هذا الفضاء في عالم من المغامرة مع شاشات وحساسات كاشفة تستشعر حركة من هو في الداخل، وتمنح الحياة للمنطقة بنهر من الحيوية ينتهي إلى الشلالات.

وتتيح التجربة السفر إلى ما وراء النجوم على متن ناقلة ذات مرايا لا متناهية مملوءة بالكرات التي تمثل طاقة «آية». وهناك عرض ضوئي مذهل مدته ست دقائق بما يمثل خلفية غير مسبوقة. ونهاية التجربة بثلاث دقائق من الرقص مع عرض ضوئي روبوتي في منطقة مرايا لانهائية تمتد لمسافات بعيدة.

• 12 منطقة، لكل منها موضوعها وعناصرها التفاعلية في الوجهة.