الامارات | سمر الشامسي: «تاريخ الفن والعمارة» يستعرض رحلة 4000 عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر كتاب «تاريخ الفن والعمارة» لمؤلِّفَيه: المهندسة المعمارية والفنانة التشكيلية الدكتورة سمر الشامسي، والكاتب علي عبدالرحمن دباجة.

ويتضمن الكتاب مئات النماذج التي تُظهر كيف اختلفت الطرز بين حضارة وأخرى، وعصرٍ وآخر، ولماذا، مع ما يوضحه ذلك عن مختلف الشعوب. كما يشمل معظم الأسماء الكبيرة التي وَضعت لمساتها على الفنون والعمران، وأصبحت بفضل أعمالها الخالدة معروفةً لدى البشرية، وعبر العصور.

ويستكشِف الكتاب بالتفاصيل والنماذج، كيفية تطور الفنون والمباني والأثاث وغيرها عبر التاريخ، منذ الفراعنة والإغريق، حتى العصور الحديثة.

وكتبت سمر الشامسي بمقدّمة الكتاب: «ممّا لاشك فيه أنّ رَصد تاريخ الفن عبر امتداد سنوات وحقب التاريخ الإنساني أمرٌ ليس هيّناً أو ميسوراً، لتشابك وتعدد الثقافات في عالم مترامي الأطراف». وأضافت «لكن أمام الحاجة الماسّة لطلاّب ودارسِي تاريخ الفن والمهتمِّين بتاريخ الحركة الفنيّة، كان هذا الجهد العِلميّ المتواضع الذي يتيح للطلاب والدارسين والمهتمين الوقوف عند أهم المنعطفات التاريخية للحركة الفنية العالمية، وسماتها التي تميّزها، وتطوّرها عبر أكثر من 4000 عام، وذلك من خلال أربعة أجزاء رئيسة موثَّقة».