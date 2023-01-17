الامارات | تكريم جيف بريدجز في حفل جوائز «النقاد الأميركية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عن مجمل أعماله؛ كُرّم الممثل الأميركي جيف بريدجز (73 عاماً) خلال حفل جوائز اختيار النقاد الأميركية الذي نظم أول من أمس.

وحصل الممثل برندان فريزر على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «ذا وويل» (الحوت). وهيمن فيلم «إيفريثنغ إيفري وير أول آت وانس» على جوائز الحفل، إذ فاز بجائزة أفضل فيلم، وحصل مخرجا الفيلم دانيال كوان ودانيال شينرت على جائزة أفضل مخرج. وفازت الممثلة كيت بلانشيت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «تار».