سمير غانم يصدم دلال بسؤال: «ملقتيش غيري تتجوزيه؟».. ورد غير متوقع منها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة حُب من نوع خاص جمعت بين الفنان سمير غانم، نجم الكوميديا، والفنانة دلال عبدالعزيز، والتي شهد على تفاصيلها الوسط الفني بأكلمه، ليقررا مشاركة بعضهما البعض داخل الحياة الزوجية بخلاف الأعمال السينمائية والمسرحية التي اشتركا بها، لتكن من أكثر القصص التي تفاعل معها الجمهور أيضا وعلى أسرارها، لتكن عائلة آل غانم من أكثر الأسر الفنية التي تحظى بحب كبير.

يتزامن اليوم 17 يناير، ذكرى ميلاد الفنانة دلال عبدالعزيز، ويُقدم «هُن» لقاء نادرا جمع بينها وبين زوجها الفنان سمير غانم، خلال السطور التالية.

خلال تواجدهم في أحد البرامج التليفزيونية برفقة الفنانة أنوشكا والفنان وائل نور، طُلب من الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، توجيه سؤال لكل منهما حالة سنحت لهم الفرصة إجراء لقاء صحفي مع بعضهم البعض.

في البداية تغزل الفنان سمير غانم في زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، متحدثا عن جمالها وأناقتها وموهبتها الفنية، ولو أتيحت له فرصة إجراء حوار صحفي معها، سيكون سؤاله كالتالي: «لو كنت صحفي وحبيت أعمل حوار معاها السؤال اللي هيخطر في بالي أقولهولها، السيدة المحترمة والفنانة الصاعدة العظيمة القوية جدا، مصر فيها 66 مليون شاب مختارتيش غير شاب واحد لقيت تتجوزيه من كل الشباب دول؟»، وردت الفنانة على السؤال بضحكات هستيرية مرددةً: «هيفضل حزين كدا على طول».

دلال عبدالعزيز لـ سمير غانم: سعيد في الجواز

وتوجهت الفنانة أنوشكا، الحديث للفنانة دلال عبدالعزيز، عن السؤال التي ستسأله للفنان سمير غانم، حال سنحت لها الفرصة إجراء حوار صحفي معه، قائلةً: «لو عكسنا السؤال ولو كنتِ صحفية وتسألي سؤال صريح جدا هتقوليله ايه»، لترد الفنانة قائلةً: «أنت سعيد في الجواز يا سمير»، ليرد الزوج بإماءه رأسه مبديا التعبير عن سعادته مرددا عبارة باللغة الإنجليزية تعني جميل.