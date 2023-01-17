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الامارات | 120 مبدعاً في مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية

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رأس الخيمة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 120 مبدعاً في مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم الدورة الـ11 من مهرجان رأس الخيمة السنوي للفنون البصرية، الذي ينظم خلال الفترة من الثالث إلى 28 فبراير المقبل، أعمالاً فنية لنخبة من المبدعين من أنحاء العالم. وسيشارك في الدورة المقبلة أكثر من 120 فناناً من 35 دولة حول العالم، لعرض أعمالهم الإبداعية طوال مدّة المهرجان.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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