عودة ملابس التسعينات الشهيرة في أسبوع الموضه بميلانو.. «بينهم إطلالات مميزة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع بداية أسبوع الموضة بميلانو والعروض الخاصة بملابس الرجال، الذي يستمر حتى منتصف شهر فبراير، عرضت مجموعة من علامات الأزياء الشهيرة مثل جوتشي وبرادا، مجموعة من الإطلالات الشبابية التي تعود إلى السبعينات والتسعينيات من القرن الماضي والتي ظهرت في المعاطف الطويلة والبدل الكلاسيكية ذات البناطيل الواسعة، حسبما نشرت الصفحة الرسمية لأسبوع الموضة في ميلانو «Malino Fashion Week » على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

ملابس الرجال في أسبوع الموضة في ميلانو

يعتبر ميلان فاشون ويك أو أسبوع الموضة في ميلانو، من أكبر المحافل الدولية الخاصة بالموضة وتعرض فيه 76 دار أزياء عالمية مجموعاتها الجديدة لخريف 2023/2024، والتي تضمنت الكثير من الملابس الكلاسيكية المقتبسة من التسعينات منها ياقة القمصان «الطياره» التي اشتهر بها النجم الراحل محمود ياسين، في الكثير من الأفلام والتي عادت بقوة.

ملابس «جوتشي» الواسعة والكوت والطويل

مع بداية خريف 2023، 2024 استغنت دور الأزياء العالمية منها «جوتشي» عن البنطلونات السكيني واستبدلتها بالأخرى منها موضة «الهاي ويست»، أما أرجل البناطيل تميزت بكونها واسعه أو شارلستون مقتبسة من السبعينات أو ستريت.

أما بالنسبة للبدل، تم استبدال موضة السليم فيت، بأخرى من الكاجوال والأوفر سايز، أما بالسنبة لـ«الدبل بريستد جاكيت»، في البدل فورمال و الزرار الواحد تم الغاؤها وعودة زراير البدله كاملة على صف واحد، 2 أو 3 زراير فوق بعض مثل موضة التسعينات.

كما نشرت دار الأزياء العالمية «جوتشي» مجموعة من الـ«سكيرتس رجالي»، كما شهد الأسبوع عودة البالطو الطويل في كل دور الأزياء، وبالنسبة لعلامة الأزياء «برادا» أعلنت عن الكوتس الشتوية الملونة، وأضافت لهم الشنط الرجالي التي أصبحت جزءً أساسيا في كل عروض الأزياء و جزء مهم من إكسسوارات الرجال، ومجموعة من البلوفرات طويلة التي يصل طولها إلى الركبة.