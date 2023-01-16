طرق لعمل أكلات موفرة وصحية.. «قللي زيت واستخدمي الفرن»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

توفير ميزانية المنزل أمر مُحير لكل سيدة، فتحتاج إلى عمل أكلات موفرة لمصروف البيت من أجل التقليل من ميزانية الشهر الخاصة، وتواجه المرأة أحيانًا مشاكل في إدارة ميزانية البيت، ومنها اختيار وجبات صحية مناسبة لجميع أفراد الأسرة حتى الأطفال، لذلك سنقدم لكم من خلال «هُن» طريقة عمل الأكلات الشعبية بطرق موفرة لتحضيرها بكل سهولة بحسب خُطى الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل بطاطس موفرة

المقادير:

- بطاطس «حسب العدد».

- البهارات الموجودة في المنزل.

- ملعقتين زيت فقط.

- ملعقة خل.

طريقة التحضير:

- قطعي البطاطس بحجم وسط.

- ضعي حبات البطاطس في مياه وملح وخل لجعلها مقرمشة.

- اسلقي البطاطس في الماء لمدة أربعة دقائق.

- افرمي الثوم والبابريكا والملح والفلفل والكمون.

- قلبي بداخلهم البطاطس.

- ضعي ملعقتين كبار زيت بطاطس وقلبيهم.

- ضعي في الفرن تحت الشواية البطاطس واتركيها لتتحمر لمدة 10 دقائق.

طريقة عمل طعمية موفرة

المقادير:

- نصف كيلو فول.

- كُرات وكزبرة.

- بصل أخضر.

- 5 فصوص ثوم.

- ملعقتين زيت.

طريقة التحضير:

- انقعي الفول لمدة يوم كامل.

- اضربي المكونات معًا.

- ضيفي الماء حسب حاجتك لسُمك الفول.

- ضيفي ملعقتين ملح وكمون وكزبرة.

- شكلي العجينة على شكل قرص حسب حاجتك واقليها في ملعقتين زيت.

طريقة عمل كباب الباذنجان الموفر

المقادير:

- قطعتين من الباذنجان.

- بطاطس.

- طماطم.

- بيضة.

- بهارات.

طريقة التحضير:

- اصنعي فتحات في الباذنجان وضعيه على النار لمدة 5 دقائق حتى يلين.

- قطعي الطماطم وافرمي البصل حتى يكون ناعم وافرميه.

- ضعي بطاطس مقطعة إلى قطع صغيرة.

- اخلطي المكونات معًا.

- وضيفي البهارات من الكمون والملح.

- شكلي الباذنجان بطريقة الدوائر.

- ضعيه في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة.

ملحوظة:

لا تقلي البطاطس في الزيت بل اسلقيها.

طريقة عمل صينية بطاطس بالخضار موفرة

المقادير:

- بطاطس.

- الكوسة.

- الباذنجان.

- فلفل رومي وحراق «حسب الرغبة».

- طريقة التحضير:

- رصي شرائح الخضار والبطاطس مرصوصين واحدة فوق الأخرى.

- شوحي بصلة في ملعقة زيت وفص ثوم مقطع ناعم.

- بين كل رصة وأخرى ضعي كمية من البصل والثوم.

- ضعي صوص من الطماطم بالثوم والبصل على وجه الصينية.

- غطي الصينية ودخليها الفرن لمدة 30 دقيقة.

- ملحوظة:

إذا توفر في المنزل ملعقة زيت من الممكن إضافة ربع كيلو من اللحمة المفرومة على وجه الصينية.

تعليق طبيب تغذية

وحول الوصفات السابقة، قال الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إنّ هذه الطريقة من الطعام موفرة وصحية وقليلة الزيت، وبالتالي تكون مفيدة للأطفال، لافتا إلى أن الأجسام غير المريضة، تحتاج إلى نسبة دهون وزيوت تتراوح من 20% إلى 25% للسعرات الحرارية، فالحمية الغنية بالدهون المتحولة والزيوت المهدرجة تسبب إعادة توزيع الأنسجة الدهنية في البطن وتؤدي إلى زيادة وزن الجسم حتى عندما يتم التحكم في السعرات الحرارية الغذائية.