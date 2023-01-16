الامارات | بنكرياس صناعي لمساعدة مرضى السكري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح علماء في جامعة "كامبريدج" البريطانية في تجربة بنكرياس اصطناعي لاستخدامه من قبل مرضى السكري من النوع 2 حيث أثبت قدرته في الحفاظ على مستويات الجلوكوز الصحية في الدم.

وفيما تشير التقديرات إلى أن حوالي 415 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون مع مرض السكري من النوع 2 يكلف هذا المرض حوالي 760 مليار دولار من الإنفاق الصحي العالمي السنوي.

ويتسبب مرض السكري من النوع 2 في ارتفاع مستويات الجلوكوز - سكر الدم - بشكل كبير بسبب تعطل إفراز الأنسولين والذي يتسبب مع مرور الوقت في مشاكل خطيرة بما في ذلك تلف العين والكلى والأعصاب وأمراض القلب.

ولذلك طور باحثون من معهد Wellcome-MRC لعلوم التمثيل الغذائي بجامعة كامبريدج بنكرياسًا صناعيًا يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الجلوكوز الصحية.



ويجمع الجهاز بين جهاز مراقبة الجلوكوز الجاهز ومضخة الأنسولين مع تطبيق تم تطويره بواسطة الفريق ، يُعرف باسم CamAPS HX. حيث يتم تشغيل هذا التطبيق من خلال خوارزمية تتنبأ بكمية الأنسولين المطلوبة للحفاظ على مستويات الجلوكوز في النطاق المستهدف.

وأظهر الباحثون سابقًا أن البنكرياس الاصطناعي الذي يدير خوارزمية مماثلة فعال للمرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول ، من البالغين وحتى الأطفال الصغار جدًا. كما قاموا بتجربة الجهاز بنجاح في مرضى السكري من النوع 2 الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى.

وأبلغ فريق البحث عن أول تجربة للجهاز في مجموعة سكانية أوسع مصابة بداء السكري من النوع 2 (لا يتطلب غسيل الكلى). وعلى عكس البنكرياس الاصطناعي المستخدم لمرض السكري من النوع 1، فإن هذا الإصدار الجديد عبارة عن نظام حلقة مغلقة تمامًا، فبينما يحتاج مرضى السكري من النوع 1 إلى إخبار بنكرياسهم الاصطناعي بأنهم على وشك تناول الطعام للسماح بتعديل الأنسولين ، فإنه على سبيل المثال ، مع هذا الإصدار يمكنهم ترك الجهاز ليعمل تلقائيًا بالكامل.

ونقلت مجلة "ساينس ديلي" عن الدكتورة شارلوت بوغتون من معهد "ويلكوم- إم آر سي" لعلوم التمثيل الغذائي بجامعة كامبريدج، والتي شاركت في قيادة الدراسة: "يعاني الكثير من مرضى السكري من النوع 2 للتحكم في مستويات السكر في الدم باستخدام العلاجات المتاحة حاليًا ، مثل الأنسولين الحقن، ولذا يمكن أن يوفر البنكرياس الاصطناعي طريقة آمنة وفعالة لمساعدتهم، والتقنية سهلة الاستخدام ويمكن تنفيذها بأمان في المنزل".

وقال الدكتور أيدين دالي المشارك في البحث: "أحد العوائق التي تحول دون الاستخدام الواسع النطاق للعلاج بالأنسولين هو القلق بشأن خطر" نقص السكر "الحاد - أو انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل خطير." مشيرا أن المرضى الذين استهدفتهم التجربة لم يختبروا هذه الأعراض.



وأشارت ردود الفعل من المشاركين إلى أنهم كانوا سعداء للتحكم في مستويات الجلوكوز لديهم تلقائيًا بواسطة النظام ، وذكر تسعة من كل عشرة (89٪) أنهم يقضون وقتًا أقل في إدارة مرض السكري لديهم بشكل عام. وسلط المستخدمون الضوء على إلغاء الحاجة إلى الحقن أو اختبار وخز الأصابع ، وزيادة الثقة في إدارة جلوكوز الدم كمزايا رئيسية.