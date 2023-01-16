المدة التي يستغرقها برج القوس للوقوع في الحب

القوس بعيد كل البعد عن كونه من الأبراج المعقدة، أو التي يصعب فهمها والتعامل معها، لكن ليس من السهل اكتشافها عندما يتعلق الأمر بالحب والعلاقات، حيث إنه اجتماعيٌ للغاية، وودود مع الجميع، لذا يمكن أن يترك تساؤلاً عند الآخرين حول ما إذا كان لديهم اهتمامٌ رومانسي بهم، أو يرونه فقط كصديق.

ومن المعروف أن هذا البرج الناري المستقل يقدر حريته فوق أي شيء آخر، ويميل إلى اعتقاد أن الالتزام لن يؤدي إلا إلى إبطائها، لكنه ورغم ذلك قادر على الوقوع في الحب والالتزام مثل أي برجٍ آخر.

وإذا كنت مهتماً بأحد مواليد هذا البرج، أو كنت تتساءل عما إذا كنت متوافقاً معه، فإن معرفة المدة التي يستغرقها القوس للوقوع في الحب يمكن أن تمنحك فهماً أفضل لكيفية عمل عقل القوس، عندما يتعلق الأمر بالحب.

وبحسب علماء الفلك، فإن القوس يرى الرومانسية كمغامرة، فكرياً وجسدياً وعاطفياً، وهو صادق تماماً مع أحبائه، لكن رغم ذلك ليس ممن يغرقون شريكهم بالهدايا أو الزهور، وهي سمة شخصية قد يساء فهمها على أنها قلة اهتمام، إلا أنه يجعل الأمر مثيراً لمحبوبه بطرق أخرى.

وبالنسبة للعلاقات، فإن برج القوس متفائل ومحب للمرح وعفوي، ولا يأخذ نفسه على محمل الجد أبداً، ولديه حس كبير من الفكاهة، وفي حال كان شريكه يشعر بالإحباط، فإن القوس سوف يذهب إلى أبعد الحدود لإضفاء البهجة على يومه، لذا في أفضل حالاته، هو شريك محب ومخلص وصادق.

وفي حين أن مواليده شركاء رومانسيون ممتازون، إلا أن مواعدة مواليد القوس ليست لضعاف القلوب، حيث إن على شريكهم أن يتفهم حقاً رغبتهم في السفر حول العالم بجرأة، وإذا كنت مستقلاً، فيمكنك أن تتناسب مع مستوى انفتاحهم وحرصهم على التعلم، ويمكن أن تتماشى جيداً مع العديد من أصدقائهم.

ويقدّر مواليد القوس حريتهم، لذلك لا يشعرون أبداً بالضغط للعثور على علاقة. في الواقع، يمكن أن يكون القوس في الحب نادراً جداً، لكن بمجرد أن يكتشف ذلك الشخص المميز الذي لديه كل ما يبحث عنه، فإن القوس يميل إلى الوقوع في الحب بشدة وبسرعة، أي إذا كان القوس في حالة حب، فسيحاول جعل هذا الشخص ملكه.

باختصار، إذا كنت مهتماً بمواعدة برج القوس، فمن المهم جداً أن تكون واثقاً بنفسك، وأن تظهر له إحساسك بالأمان الداخلي، وفي حال تمكنت من الاقتراب من العلاقة مع أساس صداقة دائمة، فإنك ستفوز بقلب القوس.

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