لحظة انهيار مذيعة شهيرة على الهواء بسبب وفاة ابنها.. ذكرى مؤلمة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد مؤثر أثار الحزن والتعاطف من قبل العديد من المشاهدين وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور المذيعة الشهيرة مروة ميمي، وهي تنهار من نوبة بكاء شديدة على الهواء مباشرة، خلال تقديمها إحدى حلقات برنامجها.

تفاصيل المشهد المؤثر للمذيعة

جاءت البداية عند استضافة المذيعة الشهيرة للكاتب مصطفى شهيب، في حلقة خاصة، للنقاش بشأن كتابه الذي جاء بعنوان «ليالي الحنية»، إذ تبادل الطرفين أطراف الحديث عن كتابه، حتى وصل للتحدث عن الليالي الحزينة الخاصة بحياة كل شخص.

وخلال الحديث لم تستطع المذيعة الشهيرة مروة ميمي تمالك دموعها، بعد أن تذكرت نجلها المتوفي «كريم»، وحزنها الشديد عليه، إثر مفارقته للحياة بشكل غريب لم يتوقعه أحد، وهو ما أدخلها في نوبة من البكاء الشديد، لاقى تعاطفا من قبل المشاهدين، قائلة لضيفها «أنت خلتني عيطت بجد».

سبب وفاة نجل المذيعة الشهيرة

وفارق «كريم» نجل الإعلامية الشهيرة الحياة، في شهر فبراير من العام 2020، إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ، خلال تواجده داخل منزل أحد أصدقائه، حيث فرض الموقف المؤلم نفسه على مروة ميمي أثناء حديثها، ما دفعها للدخول في نوبة البكاء دون تمكنها من السيطرة على مشاعرها المؤلمة.