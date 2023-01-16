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راكبة تكتب التدوينة الأخيرة على السوشيال ميديا قبل تحطم طائرة نيبال.. ماذا قالت؟

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

البلوجر الروسية ضحية طائرة نيبال

قبل دقائق فقط من تحطم طائرة نيبال، كتبت واحدة من الضحايا التي كانت على متنها رسالتها الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحطمت الطائرة تحطما مأساويا، وكانت تقل 72 شخصا في دولة نيبال الجبلية أمس، بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ستار البريطانية.

آخر منشور على السوشيال ميديا يخص طائرة نيبال

واحدة من ركاب الطائرة المنكوبة هي مدونة السفر والبلوجر الروسية، إيلينا باندورو، البالغة من العمر 33 عاما، من موسكو، ودائما ما تنشر مستجدات ما يحدث معها في حياتها خاصة في مجال السفر، فنشرت صورة سيلفي لها من الطائرة تعتبر هي آخر ما نشرته قبل دقائق من تحطم الطائرة وبمجرد صعودها على متنها، وكتبت عليها إنها ذاهبة إلى نيبال، ملحقة بصورة لجبالها.

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انتشال 30 جثة من ضحايا الطائرة المنكوبة

ومن الجدير بالذكر، أن طائرة نيبال المنكوبة تحطمت وعلى متنها 68 راكبا، اثنان منهم أطفال صغار، وأربعة من أفراد الطاقم، وكان ذلك بالقرب من نهر سيتي على بعد حوالي 1.6 كيلومتر من مطار بخارى الدولي، ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية الآن، وفقا لمتحدث باسم خطوط اليتي الجوية.

وقد انتشلت قوات الإنقاذ 30 جثة في مكان التحكم، ولازال البحث عن الضحايا جاريا بعد تحطم الطائة بشكل كلي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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