الامارات | صارع تمساحا ضخما لإنقاذ شقيقته من بين أنيابه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كانت ريجيميا هايكيرا، البالغة من العمر تسع سنوات، تجلب الماء من نهر كافانغو في كافانغو ويست، في ناميبيا، عندما هاجمها تمساح ضخم بشكل مفاجئ، وأمسك بفخذها الداخلي والجانب الأيسر من جذعها بأسنانه.

ولكن ريجيميا التي كانت تصرخ من الألم، نجت من محاولة التمساح بسحبها نحو أعماق النهر عندما قفز شقيقها الأكبر يوهانس ندارا، 19 عامًا ، نحوها وصارع الوحش ممسكا بفكيه، مما سمح للصغيرة بالتحرر من بين أنيابه.

ووفقا لما روى الشاب المراهق الحادثة لموقع "نيو إيرا" فإن الشقيقين ذهبا باتجاه النهر في محاولة لصيد أو الحصول على شيء يمكن طهيه، ثم قررا جلب الماء من ضفة النهر لتغذية الخضروات التي يزرعها والداهما.

وأضاف يوهانس "كانت أختي ورائي عندما ذهبنا إلى المصب لملء دلاءنا، وسمعت للتو صراخها من الخلف وعندما استدرت ، (رأيت أنه ) أمسكها التمساح". وقال يوهانس أنه على الفور قفز في الماء وأمسك التمساح من فكيه ، وعاركه حتى إطلاق سراحها. "بعد ذلك ، شعرت بالشلل وحملتها بين ذراعي وبكينا على حافة النهر".

تم نقل الضحية إلى مركز بونيا الصحي قبل نقلها إلى مستشفى روندو المتوسط، حيث يتم علاجها من إصاباتها. وبحسب ما ورد في حالة مستقرة.

ودفع الحادث السلطات إلى إصدار تحذير جديد بشأن مخاطر التماسيح التي تقتل ما يقرب من 1000 شخص على مستوى العالم كل عام.

وقال ريتشارد أينجورا، كبير المدافعين عن حقوق الإنسان، لمنافذ نيو إيرا الناميبية: "يجب أن يتوخى الجمهور الحذر عندما يكونون على ضفاف النهر خصوصا مع ارتفاع منسوب المياه". موضحا "الرؤية تصبح ضعيفة وبالتالي لا يمكن رؤية التماسيح ويجب أن يكون للناس رفقة وهذا ما ساعد الطفلة التي تعرضت للهجوم ، وأنقذها شقيقها الأكبر".

وتابع " لقد أرسلنا موظفًا لمراقبة المنطقة ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا الإمساك بالتمساح ونقله إلى منطقة بعيدة عن الناس لتجنب إيذاء الناس. نحن نسترشد بالسياسة أيضًا ونحاول بكل الوسائل حصر أي خطر آخر قد يسببه الحيوان البري على البشر لأنه بمجرد أن يذوق التمساح دم الإنسان و مع انعدام مصادر أخرى للغذاء ، فمن المحتمل أن تسعى تلك الحيوانات لاصطياد البشر، ولهذا نحاول دائمًا نقلها أو التخلص منها لتقليل فرص تكرارها مرة أخرى".