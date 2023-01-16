الامارات | لصان يطلبان مساعدة الشرطة في نقل مسروقاتهما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت السلطات إن عناصرالشرطة في فلوريدا (الولايات المتحدة) اعتقلوا لصين بعد أن اتصل أحدهما برقم 911، بقصد طلب المساعدة من الشرطة في نقل ممتلكاته (المسروقة) من منزل اقتحموه.

وكانت سلسلة أحداث ذلك اليوم بدأت تتكشف حوالي الساعة الواحدة صباحًا، حين تعرض متجر للسرقة، كما قال مكتب عمدة مقاطعة بولك، وهو يوثق الحادث في إفادة خطية ومنشور على "فيسبوك".

وأثناء مراجعة عناصر الشرطة للقطات أمنية من المتجر، تعرف أحدهم على مشتبه به يدعى مارتن جارسيا، لكن السلطات لم تتمكن من تحديد مكانه على الفور.

ولكن في وقت لاحق كانت هناك مكالمة طوارئ على الرقم 911 ولكن دون أن " يتحدث أحد"، وتفقدت دورية للشرطة المنزل الذي جاءت منه المكالمة على الفور، حيث كان من الواضح أن لا أحد يعيش فيه. ومع ذلك،عثر الضباط على "باب غير مغلق" ودخلوا المنزل "للتأكد من أن كل شيء على ما يرام".

وهناك وجد عناصر الشرطة المشتبه به جارسيا وتم بعدها إلقاء القبض على غارسيا بزعم سرقة المتجر، وكشف مكتب العمدة في منشور رسمي" جاء اعتراف (صديقة المشتبه به) ليز مفاجئ وغير متوقع ...". حيث اعترفت للشرطة إنها من اتصل برقم 911 للطوارئ بغرض طلب مساعدة رجال الشرطة لها وصديقها في نقل ممتلكاهما (المسروقة) من المنزل (المنزل الذي كانا يسرقانه)، وباعتبار أنهما كانا يحاولان الوصول إلى المطار، للذهاب إلى نيويورك لقضاء عطلة نهاية الأسبوع".

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن مكتب العمدة قوله متهكما " ساعدتهم الشرطة فيما يخص ممتلكاتهم وقاموا بتوصيلهم، لكن لم يكن ذلك إلى المطار وإنما إلى السجن".