أشهر الزيوت العطرية للتخلص من القلق والتوتر

يمكنني استخدام العديد من عمليات استنشاق تخفيف التوتر في الوقت الحالي، فالعطر شخصي أو أي عطر تحبه شخصيًا سوف يخفف من التوتر بالنسبة لك. ومع ذلك هناك بعض المستخلصات النباتية، مصنوعة من النباتات والأوراق وقشور الحمضيات وبتلات الزهور، التي ثبت علميًا أن لها فوائد العلاج العطري . من الرذاذ والبخاخات إلى الزيوت والكريمات، يتم دمج هذه الزيوت العطرية في منتجات التجميل التي يمكنك دحرجها على صدغيك أو رشها على وسادتك أو فركها في جسمك للتخلص من التوتر على الفور.

أشهر العطور التي تساعد على تخفيف التوتر

عندما نستمتع بما نشمه يحدث تأثير الدومينو بسبب طريقة توصيل الجسم بأسلاك، الاستمتاع بالرائحة يساعد على التمدد، وسوف ينتج جسمك مواد كيميائية يمكن أن تشجع العضلات الملساء للأوعية الدموية على الاسترخاء، فعندما يمر جسمك بعملية توسع الأوعية، ينخفض ​​ضغط الدم ويتباطأ معدل ضربات القلب قليلاً، وهذا دليل على الهدوء والاسترخاء.

The Nue Co Functional Fragrance

يحتوي هذا العطر من قبل صانع العطور فرانك فولكل، يحتوي على مكونات عليا متلألئة من الهيل الأخضر والسوسن، وقاعدة دافئة رائعة من بالو سانتو وخشب الأرز. تم تصميم هذا المزيج باستخدام نتائج دراسة استمرت خمس سنوات استكشفت كيف يستجيب الناس في جميع أنحاء العالم عقليًا وجسديًا للروائح المختلفة.

أظهر بحثهم أن النوتات الخشبية التي تشبه الاستحمام في الغابة، ترتبط بالاسترخاء لمعظم الناس، في حين أن المسك كان مرتبطًا بالمشاعر الأساسية للشعور بالأمان، ربما يفسر ذلك بحقيقة وجود روائح المسك في حليب الثدي.

أشهر الزيوت العطرية للتخلص من التوتر

باث اند بودي وركس بخاخ زيت الأوكالبتوس

هناك المئات من الروائح المختلفة التي يمكن استخدامها في العلاج بالروائح، ولكن يجب أن تكون الأوكالبتوس والمريمية من أفضل الروائح العطرية. تجمع مجموعة العلاج العطري BBW بين الاثنين في ضباب عشبي لتصفية ذهنك. نصيحة، امنح وسادتك والبياضات رشًا سريعًا بها قبل النوم لتجربة وقت نوم أكثر راحة.

أشهر الزيوت العطرية للتخلص من التوتر

Maison Margiela

إذا كنت تحبين رائحة يوم ممطر، فهذه الرائحة الخارجية التي يمكنك ارتداؤها في الداخل مصنوعة من أجلك. يهدف العطر إلى التقاط روائح العشب الرطب من خلال مزيج فريد من الاتفاق المائي وبتلات الورد وزيت البرغموت والباتشولي.

أشهر الزيوت العطرية للتخلص من التوتر

جي آر واتكينز

أحدث رذاذ داخل الدش من JR Watkins يجلب تجربة السبا حصريًا إلى حمامك. لتجربة مهدئة، قومي بالاستحمام قبل النوم عن طريق مليء بمكونات مثل اللافندر والبرتقال وماء الصبار، للمساعدة في تهدئة عقلك وتجعلك تشعر بالانتعاش في الصباح.

أشهر الزيوت العطرية للتخلص من التوتر

Diptyque Tam Dao

هذا المزيج المخملي من خشب الصندل مع رائحة بياضات الأسرة المنعشة يسبب الإدمان. يتم تمييز الفروق الخشبية مع لمحة من التوابل الآسيوية التي تنقلك إلى ملاذ هادئ في الغابة.

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