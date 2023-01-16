«تمشي لوحدها وتهز الطفل ومزودة بكاميرات».. إطلاق عربة أطفال ذكية قريبا

القاهرة - سمر حسين - ماما

عربة الأطفال تعتبرها الأمهات مُساعدا أساسيا لها عند الخروج من المنزل، وحتى داخل المنزل في الأيام والشهور الأولى من عمر الطفل، وخاصة وقت النوم أو وقت القيام بالأعمال المنزلية، ويبدأ اختيار العربة الجيدة بكونها مناسبة لكل طفل حسب سنه، ولكن مع وجود أنواع وتصميمات مختلفة تفكر الأم أي عربة تشتري وتصبح في حيرة شديدة.

عربة للأطفال بالذكاء الاصطناعي

وبحسب موقع «Global update»، إنه في إطار التكنولوجيا والتقنيات الجديدة الحديثة التي تم الكشف عنها، عملت شركة «Glüxkind» الكندية لصناعة عربات الأطفال، على إطلاق عربة أكثر تقدمًا في العالم، تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتحمل حلولًا تقنية وتدفع نفسها ذاتيًا، وهي إحدى العجائب التكنولوجية مقارنة بمعظم عربات الأطفال الأخرى، بل إن وصفها بأنها عربة للأطفال غير عادل بسبب التقنيات الحديثة التي تتمتع بها.

مميزات إيلا

ومثلما نرى أن الذكاء الاصطناعي يحيط بنا من كل اتجاه خلال السنوات الأخيرة في شتى مجالات حياتنا، وصناعة عربات الأطفال أصبحت بذلك ليست استثناء، فالاهتمام بعالم الأطفال أصبح له الأولوية، وستطلق الشركة العربة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية «CES» لهذا العام، وأطلقت عليها اسم «Glüxkind Ella»، وهي ذات تقنية عالية بخاصيات تقوم بهز طفلك للنوم، والمساعدة على المشي وحدها على الشوارع والمنحدرات المرتفعة، حتى إن كانت محملة بالأغراض الثقيلة، ومراقبة البيئة المحيطة باستمرار عبر مجموعة من أجهزة الاستشعار والكاميرات وغيرها من الوظائف.

موعد إطلاق العربة

يتعين على المستخدم شحن البطارية لمدة ثلاث ساعات لحوالي ست ساعات من الاستخدام، ويمكن إقران العربة بجميع أنواع الهواتف الذكية ومراقبتها عبر الموقع الجغرافي «GPS» لتتبع مكانها في جميع الأوقات، ومن المقرر إطلاق Glüxkind Ella في إبريل 2023، لذا إن كانت عربة الأطفال الأكثر تقدمًا والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي تبدو وكأنها حلم أصبح حقيقة.