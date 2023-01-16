أفكار لإطلالات مناسبة لحضور حفلات الزفاف في فصل الشتاء

يعد الاستعداد لحفل الزفاف من الطقوس المهمة ليس فقط للعروس ولكن أيضاً للضيوف، تعتبر مسألة اختيار الزي أمراً صعباً ومهماً بشكل خاص في فصل الشتاء، عندما تحتاجين إلى اختيار معطف أو جاكيتات وأحذية دافئة لفستان أو بدلة، يمكن أن تقود الثواني الأخيرة قبل الخروج تماماً إلى طريق مسدود ولا تتطابق مع الفستان وستدمر السترة تماماً جميع المحاولات لتبدين احتفالية وجذابة.

لذلك، يجب التعامل مع اختيار ملابس الاحتفال الشتوية لحضور حفل زفاف بمسؤولية وحتى إذا لم يكن لديكِ أي حفلات زفاف في التقويم الخاص بكِ حتى الآن، فإن التوصيات رائعة لارتداء ملابس لأحداث مهمة أخرى، سواء كان ذلك موعداً رومانسياً أو رحلة إلى المسرح أو المتحف أو عيد ميلاد.

لا تتجاهلي اللون

في الصيف نريد ظلالاً فاتحة وفي الشتاء نريد ظلالاً داكنة، لا يمكن التخلص من عادة الموضة هذه من العديد من النساء ومع ذلك، فإن ألوان الشتاء، المناسبة للمناسبات الخاصة، لا تقتصر على الرمادي والأسود.

ابحثي عن اللون العنابي والزمرد والكراميل والأزرق الغامق والألوان الغنية الأخرى التي ستبدو مثالية مع المجوهرات المعدنية.

إذا كنتِ عازمة بالفعل على ارتداء ملابس سوداء، أضيفي لوناً مع إكسسوارات أو أحذية ملفتة.

اختاري الجاكيت أو المعطف عند اختيار الفستان

في أغلب الأحيان، نفكر في مزيج الفستان مع قطع خارجية في اللحظة الأخيرة قبل الخروج، عندما ننظر في المرآة ولكن حتى لا تحدث مفاجآت غير سارة في اليوم فإن الأمر يستحق اختيار معطف للزي مقدماً.

إذا كنتِ تذهبين إلى حفلات كثيراً، فمن الجدير الاستثمار في ملابس خارجية عالية الجودة تكمل ملابس الاحتفال الخاص بكِ، هذا أمر يستحق القيام به بشكل خاص إذا كنتِ قد قمتِ بالفعل بتشكيل أسلوبك الخاص وتعرفين الملابس التي ترتدينها في أغلب الأحيان في فصل الشتاء.

إذا كنتِ لا تذهبين إلى أحداث تتطلب منكِ ارتداء زياً خاصاً في كثير من الأحيان، فاختاري معطفاً كلاسيكياً أو معطف من الفرو بلون محايد يتناسب مع خزانة الملابس اليومية وسيكون مثالياً لإطلالة احتفالية.

ضعي في اعتبارك أحذية السهرة

يمكن دمج الأحذية الرقيقة المزينة بالحرير أو المزينة بأحجار، بشكل مثالي مع فستانك، لكن الظروف الجوية في الشتاء تملي قواعد أسلوبنا الخاصة.

ستدمر المياه والطين والمطر الأحذية ذات الألوان الفاتحة حتى في فترة زمنية قصيرة إذا كنتِ بحاجة إلى الركض من السيارة إلى المكان.

إذا كنتِ لا ترغبين في شراء حذاء بديل اختاري الأحذية ذات الألوان الداكنة أو الأحذية ذات الكعب بلاتفورم والتي سيكون من السهل تنظيفها في حالة وقوع حادث أثناء المشي.

وإذا كانت لديكِ الفرصة لأخذ حذاء إضافي معكِ، فابحثي عن أحذية الكاحل الأنيقة أو الأحذية التي يمكن تغييرها في العطلة لأي حذاء مثالي للزي.

البدلة هي البديل المثالي لفستان الشتاء

في الشتاء والصيف، يمكنك استبدال الفساتين ببدلة كلاسيكية وسيبدو مناسباً في الداخل والخارج على حد سواء مع الملابس الخارجية.

لحفلات الزفاف المسائية، قومي بإقران زوج من المخمل الكلاسيكي مع بلوزة أو تيشيرت حريري وفي النهار، جربي بلوزة مطبوعة أو حتى قميص، يفضل أن يكون في الظل بخلاف الأسود والأبيض.

اعتماداً على نمط البنطلون. يمكنك اختيار حذاء مسطح أو بكعب والذي يتناسب مع البدلة.

فكري بشكل مناسب لكن لا تحاصري نفسك

القاعدة الأخيرة والأكثر أهمية: لا تقلقي بشأن الظهور بمظهر أنيق، بطبيعة الحال، فإن الملابس التي تغطي على العروس هو شيء سيئ، لكن يجب أن تتذكري دائماً أنه في فصل الشتاء يمكنك أن تبدي أنيقة واحتفالية وملائمة.

توفر حفلات الزفاف الشتوية حقاً فرصة لتكون أكثر جرأة وتعبر عن نفسك وشعورك بالجمال.

يمكن أن يكون بيان الموضة الخاص بكِ بطباعة غير عادية (على سبيل المثال، تنورة ميدي من الديباج مع بلوزة حريرية) والأقمشة (الحرير والجلد المدبوغ والمخمل وحتى الأقمشة المتقزحة كلها خيارات رائعة لفصل الشتاء وتبدو رائعة أيضاً، معاً أو في شكل غير عادي (جربي الأكمام الضخمة أو التنورة ذات الطبقات أو المكشكشة).

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