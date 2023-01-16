مُوديلات فساتين سهرة باللون الأسود من وحي الفنانة منى زكي

تُفضل النجمة المصرية منى زكي اعتماد فساتين السهرة خاصة باللون الأسود؛ ويعتبر من الألوان المُفضَّلة لديها والأساسية في خزانة ملابسها؛ ويُعد اللون الأسود من الألوان المُفضلة لدى أغلب النجمات، حيث يمنحهن مظهراً فخماً خلال الفعاليات الفنية، لما يضفيه عليهن من جاذبية ورقيّ ويخطف الأنظار. ونرصد لكّن أجمل موديلات فساتين سهرة باللون الأسود من وحي النجمة منى زكي لتنتقي من خلال أسلوبها الموديل الأنسب حسب ذوقك.



منى زكي بفستان سهرة راقٍ باللون الأسود

اختارت النجمة منى زكي في إحدي المناسبات لبلغاري Bvlgari؛ ان ترتدي فستان سهرة طويلاً باللون الأسود، حيث صُمم بحمالات عريضة من القطيفة بتصميم فتحة صدر أمامية صغيرة، وصُمم الخصر من الشيفون الأسود، فيما جاءت التنورة طويلة ومنفوشة بتصميم A Line باللون الأسود؛ من قماش الشيفون الثقيل، وأكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من دار بلغاري. تابعي المزيد أجمل إطلالات النجمات بالجمبسوت العصري

منى زكي بفستان سهرة جذاب باللون الأسود

وفي هذه الإطلالة ارتدت منى زكي من علامة جورج حبيقة Georges Hobeika فستان سهرة طويلاً فخماً وجذاباً، حيث صُمم باللون الأسود من أكمام طويلة بأكتاف أوف شولدرز؛ وصدر مكشوف وجاء مزيناً بالأستراس اللامع بأسلوب يخطف الأنظار ملتف حول الرقبة والأكتاف؛ مع جزء من الخصر والصدر؛ وصُممت التنورة بقصّة حورية البحر؛ بشكل ضيق وينسدل بتصميم طويل وواسع.

منى زكي بفستان سهرة كلاسيكي باللون الأسود

أعجبتنا هذه الإطلالة الكلاسيكية، حيث اختارت منى زكي؛ فستان سهرة باللون الأسود صُمم من قماش القطيفة جاء بتصميم الأوف شولدرز وأكمام طويلة ضيقة وصممت التنورة بشكل طويل وواسع مع فتحة جانبية تكشف أحد الساقين وبذيل منسدل؛ وحملت حقيبة يد كلاتش فضية اللون وانتعلت صندلاً بكعب رفيع طويلاً مرصعاً بالأستراس اللامع.

منى زكي بفستان سهرة فخم باللون الأسود

من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اعتمدت منى زكي فستان سهرة فخماً من تصميم ميسون يايا، باللون الأسود، حيث صُمم بحمالات أوف شولدرز من الساتان باللون الوردي مع فتحة صدر أمامية بتصميم V؛ وجاء الفستان بتصميم ضيق وتنورة بتصميم حورية البحر طويلة ومنفوشة بشكل دائري وحملت حقيبة يد كلاتش باللون الأسود. تابعي المزيد نوال الزغبي وأصالة ونانسي بالأحمر فمن ارتدته أفضل؟

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