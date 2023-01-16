ماتت بسببه طالبة «طب أسنان».. كيف تنقذ مريض غيبوبة سكر في لحظتها؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

غيبوبة السكر واحدة من المشكلات الصحية الحرجة، التي يتعرض لها العديد من الأشخاص بشكل مفاجئ، وهو ما قد يُشعر المحيطين بأزمات عند عدم التمكن من إسعاف المصاب بها بصورة سريعة، وربما يؤدي لحدوث وفاة، مثلما حدث مع نهاد رضا جمعة، ابنة قرية «منية الطوخ» بمركز السنطة في محافظة الغربية، والطالبة بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان جامعة طنطا، التي توفت عقب إصابتها بغيبوبة سكر.

تفاصيل إصابة طالبة طنطا بـ غيبوبة السكر

حالة من الحزن التام سادت بين جيران طالبة طب أسنان طنطا، إذ كشف إبراهيم السيد، أحد أهالي قرية «منية الطوخ»، أنّ نهاد تبلغ من العمر 20 عامًا، كانت مقيمة بالقرية، وتعرضت للإصابة بغيبوبة سكر بشكل مفاجئ بعد ارتفاع مستويات السكر في دمها، ما أدى إلى سرعة نقلها إلى المستشفى.

وسرعان ما حاول الطاقم الطبي إسعاف طالبة طب أسنان طنطا، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة تعرضها للوعكة الصحية المفاجئة.

ووفق ما كشف أحد أقارب الطالبة المتوفاة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الراحلة كانت تتمتع بسيرتها الطيبة وسط أهالي قريتها، وقبيل وفاتها بأسبوع واحد، روت لوالدتها أنها رأت النبي محمد عليه الصلاة والسلام في منامها، وكانت من حفظة القرآن الكريم وتنتظر تكريمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

إسعافات معالجة لـ غيبوبة السكر وأعراضها

في الكثير من الأحيان يتعرض بعض الاشخاص لغيبوبة السكر بشكل مفاجئ، وهو ما قد يعرقل محاولة المحيطين بهم لإنقاذهم بخطوات سريعة، لذلك كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر والغدد الصماء بجامعة هارفارد، عن بعض الأعراض التي تنذر بالإصابة بغيبوبة السكر، لافتًا إلى أن الدخول في هذه الغيبوبة يأتي بسبب قلة أو ارتفاع مستويات السكر بالدم، وهو ما يؤدي إلى وقف نشاط المخ مما يعرض الشخص للغيبوبة.

وفند «حمدي» خلال استضافته ببرنامج «الحكيم في بيتك»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي»، تلك الأعراض التي تشير للإصابة بغيبوبة السكر، وهي:

1- الشعور برجفة شديدة في الجسم.

2- التعرق الشديد.

3- الشعور بالجوع.

4- الشعور بعد الاتزان وقلة التركيز.

ونصح أستاذ الغدد الصماء، بضرورة اتباع بعض الخطوات المهمة لإسعاف مريض غيبوبة السكر في حال تعرضه لها، وهي:

1- قياس مستوى السكر في الدم.

2- الحصول على أي مصدر للسكر، كـ مكعبات السكر، أو قطعة حلوى، أو عصائر.

3- إعادة قياس نسبة السكر في الدم بعد مرور 15 دقيقة.

4- ممارسة الرياضة بشكل مستمر قدر الإمكان.